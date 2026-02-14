NiziUリク「久しぶりの金髪ボブ」にファン熱狂「ビジュ最強」「本当に似合ってる」
【モデルプレス＝2026/02/14】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）が2月13日、自身のInstagramを更新。金髪ボブスタイルを公開した。
【写真】23歳NIziUメンバー「最強に可愛い」久々のヘアスタイル
リクは「久しぶりの金髪ボブ〜」とつづり、金髪ボブスタイルのショットを多数投稿。顔のアップショットや鏡越しにデジタルカメラで撮影したショット、車の中で撮影したと思われるショットなど、様々なシチュエーションでの姿を見ることができる。
この投稿にファンからは「金髪ボブずっと待ってました！」「本当に似合ってる」「最高に可愛い」「ビジュ最強」「女神」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リク、金髪ボブスタイル公開
◆リクの金髪ボブ姿が話題
