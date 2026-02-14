バレンタイン当日は会えない…彼女に対する正しいフォロー９パターン
バレンタインに合わせてデートを計画するカップルは多いと思いますが、人によっては「仕事が忙しくて、どうしても時間を作ることができない！」という状況になってしまうかもしれません。そんなとき、彼女にどう対応すればよいのでしょうか。今回は10代から30代の独身女性187名の意見を参考に、「『バレンタイン当日は会えない』とわかったときの正しいフォロー」を紹介します。
【１】「僕の番では倍返しするよ」と、豪華なホワイトデーを約束する
「女心をわかってる！」（30代女性）というように、ホワイトデーのデート日程を早々と固めることで、バレンタインに会えない悪いイメージを払しょくする戦略です。「夜景の見えるレストランに行こう」などと具体的なプランを示すと、彼女の意識はバレンタインからそれるでしょう。
【２】「せめて声だけでも聞きたくて…」と、当日の夜に電話する
「会えなくても、電話やメールをくれるだけで全然違う」（30代女性）というように、電話やメールでフォローするのも大事でしょう。もし彼女が電話に出られなくても、着歴が「ある」のか「ない」のかで印象が違ってきそうです。
【３】「10分でいいから顔が見たい」と仕事が終わってから駆けつける
「その気持ちが嬉しい」（20代女性）というように、一瞬だけでも会いに行くことで、相手への想いを態度で表す方法です。駅から彼女の家まで走り、「一刻も早く会いたかった」と息を切らせて言えば、高揚感を演出できるでしょう。
【４】「好きだよ」とメッセージを添えた逆チョコを送りつける
「会えない分だけチョコの甘さがしみた」（10代女性）というように、チョコを送ってバレンタインデートが叶わない穴を埋めるパターンです。サプライズで贈れば、心の準備をしていなかった彼女を感激させてあげられるでしょう。
【５】「会えなくて残念だけど、お前のこと大事に思ってる」ときちんと言葉にする
「その一言で、何でも許せる」（20代女性）というように、「愛されている」と実感するだけで、ささいな不満など吹き飛んでしまう女性は多いようです。ぎゅっと抱きしめるなど、スキンシップも加えると効果的でしょう。
【６】「生チョコは避けてね」と、予定がわかった時点で早めに知らせる
「手作りにするか購入するかに影響するから大事！」（20代女性）など、準備に時間をかける女性にとって、「いつ渡せるのか」は意外と大きな問題のようです。「２週間前には言ってほしい」(10代女性)という声もあるので、２月に入ったらすぐに伝えるのが無難でしょう。
【７】「２人だけのバレンタインをしよう」と、前倒しでデートに誘う
「バレンタインに会えないと言う前に、彼から別日程を提案してくれたら完璧」（10代女性）というように、早々と別の日にデートの約束をする方法です。後ろにずらすより前倒しするほうが好印象なので、「12日か13日に食事でもどう？」などと提案してはいかがでしょうか。
【８】「○○の納期が迫っていて…」と、誠意を尽くして事情を話す
「説明してもらえると彼の立場がわかる」（20代女性）など、女性に状況を理解してもらえるように話して、誠実さをアピールする作戦です。ただし、同じセリフも直前や当日では「言いわけ」になってしまうと心得ましょう。
【９】「会えなくてごめん。でもチョコは楽しみにしてるから！」と念を押す
「『楽しみ』って言ってくれるだけで、ヤル気がでる」（20代女性）というように、忘れていないことを言葉にするだけで、女性に与える印象は変わるようです。「家まで受け取りに行くよ。いつ空いてる？」と予定を合わせれば、彼女の機嫌も直るでしょう。
世の中には「バレンタインはどうでもいい」という女性もいますが、「カップルイベントをがんばっちゃうタイプ」の彼女ならば要注意。会えないことを早めに伝えたり、伝え方を工夫したほうがいいでしょう。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計187名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
世の中には「バレンタインはどうでもいい」という女性もいますが、「カップルイベントをがんばっちゃうタイプ」の彼女ならば要注意。会えないことを早めに伝えたり、伝え方を工夫したほうがいいでしょう。（山田うみ）
