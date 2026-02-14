３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンの強化合宿が１４日、宮崎市内でスタートした。活気あふれる初日を、スポーツ報知評論家の高橋由伸氏がチェック。豪華フリー打撃に注目した。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

間近で見ると、佐藤輝明ってこんなに大きいんだな。前から松井（秀喜）さんも「デカい」と思っていたけど、同じくらいのサイズ感がある。しかも、バッティングがどことなく似てきた。フォームにムダがなく、コンパクトにボールを捉えている。それでいて桁違いのパワーがあるから、打球はすさまじく飛んでいく。このオフ中でさらに体を大きくしたようだが、本格化しそうな迫力を感じた。

フォームにムダがないから、ムダなボール球にも手を出さなくなった。昨年は、低めの変化球に対して、しっかりバットが止まっていた。その見逃し方も追いかけた止まり方ではないから、相手バッテリーは恐怖を感じただろう。投げる球がなくなり、甘めを一振りで仕留める。自分の形を作れたことが大きく、国際大会では大事な武器になる。外国人投手の球は動きが激しいので、佐藤輝の打撃は必要になると見る。

国外組が合流していない中でも、フリー打撃は見応えがあった。近藤健介はとにかく初球から豪快に振る。その、振る力がものすごい。森下翔太は思ったより体に厚みがあり、打球の伸びが素晴らしい。ここに大谷翔平や鈴木誠也らが加わり、派手さは増すだろう。本番でどんなオーダーで臨むのか、注目していきたい。（高橋 由伸）