3年前、時速160キロの車に追突され、死亡した男性の遺族らが花を手向けました。

2023年2月、栃木県宇都宮市でバイクに乗っていた佐々木一匡さんが時速およそ160キロで走る車に追突され、死亡した事故では、石田颯汰被告が2024年に危険運転致死に訴因変更され、起訴されています。

妻の多恵子さんらは、事故から3年がたつ14日、現場で花を手向けました。

一匡さんの妻・佐々木多恵子さん

「心配しないで、ゆっくりしててねと（伝えた）」

一匡さんが乗っていたバイクは、去年、警察から遺族に返却されました。

一匡さんの妻・佐々木多恵子さん

「あっという間の出来事だったと思うんですけど、本当に怖かったと思います。やはりそばに置くのは辛いですね」

多恵子さんは群馬県伊勢崎市で一家3人が死亡した交通事故の裁判の判決を13日に見届けましたが、夫の事故の裁判日程は決まっていません。

一匡さんの妻・佐々木多恵子さん「知らないことが裁判で明らかになるというのは、私は待ち望んでることなので、被告人は嘘偽りなく、すべて話してもらいたいと思います」