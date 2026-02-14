◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に開催。日本勢からは鍵山優真選手が銀メダル、佐藤駿選手が銅メダルを獲得しました。各国を代表する選手たちが華麗な演技を見せ話題となる中、表彰式では佐藤選手のあるワンシーンが注目されました。

その場面とは、表彰式の終盤。表彰台ではメダリストたちの自撮りタイムが行われ、佐藤選手がスタッフからカメラを手渡されます。しかし佐藤選手は慣れていないようで、操作方法を鍵山選手に確認するなど、少し慌てた様子。その後、2人に合わせて首元のメダルを顔横に掲げ、撮影を行いました。

注目されたのは、佐藤選手の手元のぬいぐるみの様子。ミラノ・コルティナ五輪の公式キャラクターである「ティナ」のマスコットが表彰式で手渡されていましたが、佐藤選手は慌ててカメラを構えたため、ティナの状態にも気が回らなかった様子。足をつかまれたティナは逆さまの状態で写真に収まりました。