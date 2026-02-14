【魚心あれば酒心】大宮でみつけた、新鮮な魚料理とはまぐり出汁のしゃぶしゃぶが楽しめるお店

大宮駅東口の南銀座通り沿いにあるこちらのお店。全国各地から仕入れる旬魚の刺身や揚げ物に加えて、旨味たっぷりのはまぐり出汁を使ったしゃぶしゃぶを、種類豊富な日本酒と共に味わえます。今回はランチ訪問にて、しゃぶしゃぶや名物のあてまきをはじめとしたおすすめメニューを中心に、前菜から食後のデザートまで楽しんできました。

看板鮮魚で乾杯！鮮度を味わう刺身盛りと炙りしめ鯖

『刺身5点盛り』

まずは看板の鮮魚を使った刺身メニューで乾杯スタート!たい、サーモン、マグロ、かつお、ボタンエビと豪華に盛り込まれた一皿。

中でもボタンエビは、ひと口で分かるほどぷりっぷりの食感が印象的で、鮮度の良さをしっかり感じられました。

『炙りしめ鯖 大葉ガリと共に』

目の前で炙って仕上げるライブ感も魅力!炙ることで皮目の香ばしさが立ち、しめ鯖の旨みが一層引き立つ。

大葉とガリを合わせれば後味はさっぱり楽しめる一皿。

サクッと香ばしい揚げたてを堪能!海鮮フライと名物唐揚げ

『レアサーモンフライ イクラかけおろし添え』

分厚くカットされたサーモンを、サクッと軽い薄衣で包んだ一品。噛みしめるほどに広がるサーモンの濃厚な旨みが印象的！レモンを絞れば、後味は一気に爽やかな味わいに。

イクラとおろしの組み合わせも相性抜群!

『昆布出汁で炊いた大根の唐揚げ』

外はサクッと軽やかで、中はほっくり柔らか。噛んだ瞬間、じゅわ～っと溢れ出す大根の旨みと昆布出汁の余韻がたまらない一品。

このメニュー、お気に入りすぎてお代わり注文しちゃいました!

『鰹フライ 大葉おろし添え』

厚みのある鰹は、中心に程よいレア感を残す絶妙な火入れ!しっとりとした身にさっぱりとした大葉おろしが寄り添う、後味まで心地よく楽しめる一皿でした。

『肉汁溢れるげんこつ唐揚げ』

カリッカリ、サクサクに揚がった衣を纏った、まんまるとした大ぶりな見た目は、まさに“げんこつ”そのもの。

衣は薄めで重さを感じさせず、噛めば中から肉汁が溢れ出す旨み抜群の唐揚げでした!

目の前で完成!迫力満点の名物イクラ飯

『ぶっかけイクラのこぼれ枡飯』

ご飯メニューには見た目も映えるあてまきとパフォーマンス性のある名物イクラ飯。目の前でこれでもかとイクラをたっぷりとかけてくれる、迫力満点の一杯。

枡からこぼれ出るビジュアルは、思わず目を奪われるインパクト!パフォーマンス性も抜群で、満足度・コスパともに高く、注文必須の名物メニュー!

『ねぎとろユッケのあてまき』

こぼれ落ちるほどたっぷり盛られたねぎとろ。そしてその下には、きゅうり入りの海苔巻きが隠れていて、とろっと濃厚な旨みの中にさっぱりとした食感のアクセントが効いた一品!

黄金色の出汁に浸る!贅沢な出汁しゃぶしゃぶ

『黒毛和牛赤身のしゃぶしゃぶ』

〆にはお待ちかね!名物の自家製ハマグリ発酵出汁のしゃぶしゃぶ!

はまぐり出汁でいただく贅沢なしゃぶしゃぶ。黄金色に輝く出汁は、そのまま飲み干したくなるほど澄んだ旨み!

しゃぶしゃぶすることで溶け出す和牛の脂とコクが重なり、味わいはさらに奥深く!日本酒を頼んで、出汁割り楽しむのも◎

〆のデザートにはとろぷる食感!天使の雫 水わらび餅

『天使の雫 水わらび餅』

まんまるとした愛らしい見た目に、ひと口で伝わるプルップル＆とろっとろ食感!

黒蜜ときなこの香ばしい甘さが優しく広がり、食後に欲しくなる“ちょっと甘いもの”欲求をしっかり満たしてくれる一品でした。

黒を基調とした、落ち着きのある大人の雰囲気



店内は黒を基調としたシックで落ち着いた大人の雰囲気で、仕事帰りの一杯はもちろん、会食や接待など幅広いシーンで使いやすいのも魅力なお店でした。

・住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1 大宮タウンビル 5F

・価格帯 4,000円～6,000円

・最寄駅 『大宮』駅

・アクセス JR大宮駅東口 徒歩1分

・営業時間 17:00～23:00（L.O.22:30）

・定休日 不定休