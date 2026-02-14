フリートウッドがナイキ社との16年にわたる契約終了 代わりに着たウエアは…
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 2日◇13日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞上位選手のみが出場できる米国男子ツアーのシグニチャーイベントで、米ツアー今季初戦を迎えたトミー・フリートウッド（イングランド）は、2日目を終えてトータル9アンダー・17位につけている。
【写真】フリートウッドと22歳年上奥さん
そのフリートウッドが着用しているのは、ペブルビーチ・ゴルフリンクスのロゴ入りウエア。セーターやニット帽にもローンサイプレスをかたどったロゴが光った。その理由は、昨年末で2010年から16年続いてきたナイキ社との契約を終了したから。今年はDPワールド（欧州）ツアーで2大会に出場しているが、ルルレモン、Vuori（ヴオリ）、G/FORE（ジーフォア）、また「マスターズ」のロゴ入りシャツを着用している。契約終了を明らかにし、「世界中にとても素晴らしいゴルフコースのロゴがたくさんあるんだ。僕はロゴのファンで、そういうコースに行くと集めたくなる。だから自宅には、コレクションがどんどん増えていく」と説明した。スタイリッシュな姿や成績、人気を考えれば、当然、多くの社が手を挙げているようだが、現在は「フリーエージェント」と、新しいアパレルとの契約には至っていないという。フリーエージェントを楽しみながら、お気に入りのウエアを見つける期間としている。フリートウッドを射止めるのはどこのブランドになるだろう。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
AT＆Tペブルビーチ・プロアマ リーダーボード
タイガーがナイキとの契約終了 27年間のパートナーに終止符
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
桁がスゴすぎる… 最新米男子賞金ランキング
竹田麗央が首位浮上 サウジアラビア高額大会のリーダーボード
【写真】フリートウッドと22歳年上奥さん
そのフリートウッドが着用しているのは、ペブルビーチ・ゴルフリンクスのロゴ入りウエア。セーターやニット帽にもローンサイプレスをかたどったロゴが光った。その理由は、昨年末で2010年から16年続いてきたナイキ社との契約を終了したから。今年はDPワールド（欧州）ツアーで2大会に出場しているが、ルルレモン、Vuori（ヴオリ）、G/FORE（ジーフォア）、また「マスターズ」のロゴ入りシャツを着用している。契約終了を明らかにし、「世界中にとても素晴らしいゴルフコースのロゴがたくさんあるんだ。僕はロゴのファンで、そういうコースに行くと集めたくなる。だから自宅には、コレクションがどんどん増えていく」と説明した。スタイリッシュな姿や成績、人気を考えれば、当然、多くの社が手を挙げているようだが、現在は「フリーエージェント」と、新しいアパレルとの契約には至っていないという。フリーエージェントを楽しみながら、お気に入りのウエアを見つける期間としている。フリートウッドを射止めるのはどこのブランドになるだろう。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
AT＆Tペブルビーチ・プロアマ リーダーボード
タイガーがナイキとの契約終了 27年間のパートナーに終止符
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
桁がスゴすぎる… 最新米男子賞金ランキング
竹田麗央が首位浮上 サウジアラビア高額大会のリーダーボード