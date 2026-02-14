º£Æü14Æü¤Ï½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡Åìµþ¤Ê¤É15¡îÄ¶¡¡ÌÀÆü15Æü¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¾å¾º¡¡¹¤¯4·îÊÂ¤ß
º£Æü14Æü(ÅÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ê¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀÄ¿¹»Ô¤Ç9.8¡î¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç13.9¡î¤Èº£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÂçºå»Ô¤Ï15¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü15Æü(Æü)¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü14Æü(ÅÚ)¤Ï½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ
º£Æü14Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Æî¤Ë¹âµ¤°µ¡¢ËÌ¤ËÄãµ¤°µ¤ÈÆî¹âËÌÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ËÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ê¡¢14»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀÄ¿¹»Ô¤Ç9.8¡î¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç10.6¡î¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç13.9¡î¤Èº£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï15.1¡î¤È8Æü¤Ö¤ê¤Ë15¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå»Ô¤Ç15.9¡î¤È26Æü¤Ö¤ê¤Ë15¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾¹¾»Ô¤Ç16.9¡î¡¢Ä»¼è»Ô¤Ç16.4¡î¤Èº£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü15Æü(Æü)¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¾å¾º¡¡4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ
ÌÀÆü15Æü(Æü)¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï4·îÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿¹»Ô¤Ï11¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï17¡î¤È4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï18¡î¡¢Âçºå»Ô¤Ï17¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤ä¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï20¡î¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢Àã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£