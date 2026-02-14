魔裟斗、妻・矢沢心と結婚19周年を報告 出会いからは25年…仲むつまじい2ショットに祝福の声「おめでとうございます！」「最高」「素敵なご夫婦」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の矢沢心（44）と結婚19周年を迎えたことを報告し、仲むつまじい2ショットを公開した。
【写真】「最高」「素敵なご夫婦」結婚19周年を報告した魔裟斗＆矢沢心の仲むつまじい夫婦ショット
魔裟斗は「今日で結婚19年！仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！幸せとはこう言う事ですね」とつづり、花束を手にした妻・矢沢との笑顔あふれる写真を披露した。さらに2枚目の写真では、矢沢と長男（7）との“顔出し”親子ショットも公開。肩を寄せ合う姿からは家族の温かな絆が伝わり、結婚19年という節目を家族で祝う様子がうかがえる。
また矢沢もインスタを更新し、「結婚して19年 昨日は結婚記念日でした 家でまったり普通ごはんに子どもたちが花束を準備してくれていました その思いに胸が熱くなりました なんて事ない1日に花が添えられるだけで明るく華やかになりました いい香りで綺麗な花です 出会って25年あっという間です」と、写真を添え幸せいっぱいにつづった。
これらの投稿にファンからは「結婚記念日おめでとうございます 素敵なご夫婦」「19年おめでとうございます 現役時代から応援しています！」「お2人を見習って笑顔の絶えない家庭を築いていきます！」「最高」「おめでとうございます！いつみても素敵すぎるご夫婦 憧れです！」など、祝福のコメントが多数寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女（13）、14年9月に次女（11）、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「最高」「素敵なご夫婦」結婚19周年を報告した魔裟斗＆矢沢心の仲むつまじい夫婦ショット
魔裟斗は「今日で結婚19年！仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！幸せとはこう言う事ですね」とつづり、花束を手にした妻・矢沢との笑顔あふれる写真を披露した。さらに2枚目の写真では、矢沢と長男（7）との“顔出し”親子ショットも公開。肩を寄せ合う姿からは家族の温かな絆が伝わり、結婚19年という節目を家族で祝う様子がうかがえる。
これらの投稿にファンからは「結婚記念日おめでとうございます 素敵なご夫婦」「19年おめでとうございます 現役時代から応援しています！」「お2人を見習って笑顔の絶えない家庭を築いていきます！」「最高」「おめでとうございます！いつみても素敵すぎるご夫婦 憧れです！」など、祝福のコメントが多数寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女（13）、14年9月に次女（11）、19年1月に長男が誕生した。