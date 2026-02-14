「家に帰るのが楽しみになる」バスタイムを“ご褒美時間”に変える後付けジェットバス
お風呂は“リラックスタイム”。しかし、ジェット水流があるだけで、湯船は“回復装置”になる。肩や腰をほぐし、1日の緊張を流し、深く息ができる時間をつくってくれる。しかも、そんな暮らしは意外と手が届く。工事なしで始められる後付けタイプもあり、今の浴槽のまま“おうちスパ”を実現できるのだ。今回は、ジェットバスがある生活の豊かさと、工事不要で気軽に取り入れられるアイテムを紹介する。
【写真】工事不要で“本格水流”…コードレスで叶う自宅スパ体験
■自宅にジェットバスがあると良いこと
・水流刺激で血行促進し、疲労回復効率が上がる
・肩・腰・脚をピンポイントでほぐせる
・副交感神経が優位になりやすく、リラックス効果が高い
・冷えやむくみ対策になる
・お風呂時間が“義務”から“楽しみ”に変わる
■バスジェットスパ（充電式・コードレス）
コードレスで使用できるポータブル型ジェット。充電式のため配線を気にせず浴槽に設置でき、バブルモードと水流モードの切り替えが可能。IPX7防水仕様で浴室使用に配慮されている。速度調整もできるため、リラックス重視からしっかり刺激まで幅広く対応。賃貸でも導入しやすい“まず試したい”タイプだ。
●おすすめポイント
・コードレスで取り回しが楽
・水流／バブル切替可能
・速度調整で好みに合わせられる
■Safetect デュアルバスジェット
吸盤固定型のデュアル水流タイプ。2つのジェットでより強い水流を実現し、肩や腰に当てて使いやすい設計。IP67防水対応で浴室環境に配慮。延長コード付きで設置位置の自由度が高く、水圧重視派に向くモデル。マッサージ感を求める人向け。
●おすすめポイント
・デュアル水流でパワー強め
・固定型でピンポイント刺激
・延長コードで設置自由度が高い
■バスアワ LBS-605
家庭用ジャグジー化アイテムの定番。浴槽に設置するだけで泡ジェットを発生させるタイプで、入浴剤との併用も可能。半身浴にも対応し、リラックス用途に向く。刺激は比較的マイルドで、家族でも使いやすいモデル。
●おすすめポイント
・入浴剤と併用可能
・やさしい泡刺激
・半身浴にも使いやすい
■Qumkpo 折りたたみ式家庭用ジャグジー
浴槽そのものを拡張する折りたたみ式タイプ。6段階調整機能付きで、半身浴から全身浴まで対応。膨張式で設置・収納が可能。スペースが限られる家庭でも“簡易スパ空間”を作れるユニークな選択肢。
●おすすめポイント
・折りたたみ収納可能
・6段階調整機能付き
・半身浴／全身浴対応
憧れのジェットバスは、実は今の浴槽のまま始められる後付けタイプもある。毎日のリラックスタイムを少しだけ格上げする方法として、ジェットバスを候補に入れてみるのも悪くない。
