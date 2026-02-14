テレ朝・住田紗里アナ、母の誕生日に手作りした“本格”スイーツ披露に反響「凄い〜」「手作りとは、思えない」
テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。「最近作ったものたち」と書き出し、手作りのスイーツを複数披露した。
【写真】「手作りとは、思えない」住田アナが披露した“本格”ロールケーキとクッキー
「1枚目は苺とバナナのロールケーキ 母の誕生日ケーキとして作りました 2枚目は絵里奈に作ったクッキー缶 紅茶のクッキーが好きと聞いたので、入れてみました！美味しいと言って食べてもらえるのは本当にありがたいです」とつづり、イチゴと生クリームにハート型のチョコレートを飾り付けたロールケーキと、缶に入ったクッキーの写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「手作りとは、思えないケーキですね お店で売ったら3000円は、しそうですね」「凄い〜 幸せ沢山〜」「とてもお上手ですね」「真心こもったクッキー＆ケーキめちゃくちゃ美味しそうです」「絶対お店をやって下さい」「御母様 お喜びでしょうね」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「手作りとは、思えない」住田アナが披露した“本格”ロールケーキとクッキー
「1枚目は苺とバナナのロールケーキ 母の誕生日ケーキとして作りました 2枚目は絵里奈に作ったクッキー缶 紅茶のクッキーが好きと聞いたので、入れてみました！美味しいと言って食べてもらえるのは本当にありがたいです」とつづり、イチゴと生クリームにハート型のチョコレートを飾り付けたロールケーキと、缶に入ったクッキーの写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「手作りとは、思えないケーキですね お店で売ったら3000円は、しそうですね」「凄い〜 幸せ沢山〜」「とてもお上手ですね」「真心こもったクッキー＆ケーキめちゃくちゃ美味しそうです」「絶対お店をやって下さい」「御母様 お喜びでしょうね」など、多くの反響が寄せられている。