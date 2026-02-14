お笑いタレント有吉弘行（51）が、14日放送のTBS系「有吉の故郷に帰らせていただきます」（後2・00）に出演し、結婚式の思い出を語った。

有吉が故郷の広島県を、同郷のお笑いコンビ「アンガールズ」らと旅する特番。この日は観光列車で尾道市を訪れた。

有吉は21年、当時フリーアナウンサー夏目三久さん（41）と結婚し、同年1月にラジオ番組で挙式を報告した。「マツコ＆有吉の怒り新党」での共演がきっかけだった。夏目さんは芸能界を引退した。昨年3月には、第1子が誕生したこと有吉が出演番組で報告。今月1日にはラジオ番組で、第2子が生まれたことを明かしていた。

有吉が挙式したのが、尾道市だった。眼前に広がる雄大な尾道水道を前に、「自分にとって相当、思い出の…。自分の人生の中でも大事な…」としみじみ。尾道水道をバックにした写真も公開しており、「撮った撮った。奥さんに撮ってもらった」と振り返った。

尾道を選んだのには、理由があった。「地元でやりたいなっていうのはあった。俺のね。おふくろも年だったので、向こうのお母さんとかはまだお元気だから、じゃあ広島でやろうと言ってくれたから」。県内で式場探しをしていたところ、尾道が浮上したという。「やっぱり尾道は景色がいいしさ、記憶に残るじゃない？せっかくだったら奇麗なところでやりたいなって。よかったよ、やって」と感慨にふけった。

田中卓志も23年、福山市内で挙式したことを報告している。「お父さん、足悪いから、新幹線の駅まで向こうの親御さんに来てもらって」。裏事情が有吉と丸かぶりで、有吉は「全く一緒じゃねえか、俺と。事情から、場所から」とツッコミを入れていた。