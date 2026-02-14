『鬼滅の刃』バレンタイン記念の絵に衝撃 ソロカットも公開「蜜璃ちゃんのチョコほしい」「短パンなの超ビビった！」
大人気アニメ『鬼滅の刃』の公式Xで、バレンタインデーを記念して、ufotable描き下ろしのイラストが公開された。ショートパンツを履いたパティシエ姿の胡蝶しのぶ、栗花落カナヲ、甘露寺蜜璃ら5人を見ることができる。
【画像】ショーパン＆生脚姿の蜜璃＆しのぶ！バレンタイン記念のソロカット
公開されたイラストにネット上では「女子軍かわいすぎる」「蜜璃ちゃんのチョコほしいです」「このままフィギュア化希望説」「天使すぎる 短パンなの超ビビった！ほんと需要しかない」「うっひょ可愛めずらしく生脚…！」「うわぁああああ！こんな売り子サンいたら大行列」「めっちゃパンツスタイル可愛い」などの声が出ている。
また、こちらのイラスを使用した販売グッズは、ランダムアクリルスタンド、ランダムギフト缶バッジ、ランダムアニマルクッキーバッジ、thank youメッセージシールセット、ギフトBOX風ミニファイル、キルティングトート、ロリポップアクリルスティックが用意されている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
