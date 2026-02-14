衆議院選挙で惨敗した中道改革連合の新代表に小川淳也氏が選ばれました。当選者数で立憲出身者を上回った公明党出身者。まとまれば勝敗を左右する立場でしたが、今回は「自主投票」となりました。

5票差で当選した小川氏 “党内融和”を強調

中道改革連合 小川淳也 新代表（54）

「出自も様々だし、経てきた経験も利害も多様であっていいんです」

「全てを統合していく役割、責任が党代表にある」

立憲民主党出身者2人の一騎打ちとなった代表選。5票差で当選した小川氏が特に強調したのは…

「党内融和。いくつか申し上げました選挙中。女性・若手の登用、それから大事な党内融和。トータルとして、有効に機能する体制でなければならないというのは、国民との関係で極めて重要なので、それらを全て考慮に入れてバランスをとっていきたい」

衆院選当選者数で立憲出身者を上回った公明党出身者。まとまれば勝敗を左右する立場でしたが、今回は「自主投票」となりました。

中道改革連合 斉藤鉄夫 前共同代表（74・公明出身）

「野田さん・私よりも、若い力でこれから中道を大きく育てていく。そういう期待を大きく胸を膨らませました」

立憲・公明出身者間の“溝”が課題となっていて、小川氏は党の立て直しに向けた手腕が問われます。