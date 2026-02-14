JUBEEが、自身初のフルバンドセットでのワンマンライブ『JUBEE & DA RAP ROCKERS ONE MAN LIVE “RAP ROCKERS”』を5月1日に渋谷 Spotify O-WESTにて開催する。

本公演では、JUBEEのオリジナル楽曲を共に制作しているAWSM.のDAIKIIがバンドマスターを務め、ギターにはKOKI（The BONEZ／TEARS OF THE REBEL）、ベースはKOSUKE（Knosis／Survive Said The Prophet）、ドラムはBunta（TOTALFAT）、そしてDJ BAKU（KAIKOO）をサポートメンバーに迎える。

このバンドメンバーは、様々な現場でJUBEEと対峙し、HIPHOPを体現するラッパーでありながらもロックやオルタナティブミュージックを心から愛する彼のスタイルに共感／共鳴し、初のバンドセットライブに向かうJUBEEの情熱に引き寄せられ、2026年の彼の音楽活動のテーマである“RAP ROCKERS”という精神のもと集結したスペシャルバンドとなっている。

また、あわせて公開されたキービジュアルは、イラストレーター JOHANN（ヨハン）が制作。邦洋問わず音楽シーンに大きな影響を与えたロックやオルタナティブの名作／名盤のモチーフが随所にオマージュされた作品となっている。

なおJUBEEは、2月25日にはlilbesh ramkoとの第2弾シングル「LESS IS MORE」をリリース。さらに3月25日には第3弾シングルのリリースが決定しており、いずれの楽曲もワンマンライブに向けてのリードトラックとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）