気づかないうちに猫背に…？毎日の暮らしで「姿勢を整えるスリッパ」3選
【画像を見る】履くだけで姿勢が変わる。「美姿勢」のスリッパの正体
鏡やガラスに映った自分の姿勢に、ドキッとしたことはありませんか。スマホやパソコンに向かう時間が長くなるほど、気づかないうちに背中は丸まりがち。とはいえ、エクササイズの時間をしっかり取るのはなかなか難しいもの。そこで今回は、日常の“ながら時間”で姿勢を整えられるスリッパを集めました。
■履くだけで運動をサポートする！
パワースリムルームサボ ダイエットスリッパ ダイエットサンダル 姿勢矯正
6,578円（税込み）
履いて歩くだけで筋肉活動を意識しやすくなるシェイプアップシューズ。いつもの家事、暮らしが運動習慣への第一歩をサポートします。ぽっこり下腹や猫背が気になる方におすすめ！なにかをプラスして行うわけではなく、日々の習慣を変えずにフィットネスできるので続けやすい！暮らしに馴染むデザイン性も魅力です。
■美姿勢＆スッキリおなかを意識したい方におすすめのスリッパ
美姿勢スリッパ WalkLab(ウォークラボ )
3,850円（税込み）
スリッパ専門メーカーが開発した、"快適に歩ける"スリッパ。履くだけで重心の位置を整え、姿勢を補正。ひざ・腰・股関節への負担を軽減するだけでなく、前方への推進力を高めて歩幅を広げ、スリッパでの歩行をサポートします。一般的なスリッパに比べ、姿勢も美しく！
履いて歩くだけで健康促進に期待！
歩行時に重要な、正しい重心位置が整うことによって姿勢が修正され、正しい歩行をサポート。歩くだけでいつの間にか正しい歩行姿勢が身につき、健康維持にも役立ちます。また、履き続けることで「よい姿勢」「脚の筋力の向上」「身体機能の維持」なども期待できます。
【監修】早稲田大学 スポーツ科学学術院 非常勤講師 荒木邦子博士
■履いただけで！？スッと背筋が伸びる感覚に驚き！
美姿勢サポートスリッパ 体幹 ダイエットスリッパ 足指セパレーター 健康サンダル 足つぼ むくみ
2,980円（税込み）
専門家×大阪大学卒工学士監修の美姿勢サポートスリッパ。歩くたびにふくらはぎをキュッと刺激します。忙しい毎日でも、家事をしながら、テレビを見ながらなどながらケアでOK！ 汚れてもサッと丸洗いできるので清潔に使えます。
＊ ＊ ＊
スマホやパソコン時間が長い人は、まず自分の姿勢を気にしてみてください。姿勢の悪さや運動不足が気になる方に、おすすめの「美姿勢スリッパ」です！
文＝徳永陽子