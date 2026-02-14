ちょっと固め＆さっぱり味で食べやすい。昔ながらの「喫茶店のプリン」
コツはレシピ通りに作ること！100均のミニカヌレ型で作る「極上カヌレ」
パティシエが教える、家で作れるプロ見えレシピ
「本当に家で作ったの？」と思われるような、美しいスイーツや料理を作れたら…。そんな特別な日のためにインスタグラムで人気のmokkaさんが、作りやすいのにプロ見えするとっておきレシピを伝授。
mokkaさんは、おしゃれなライフスタイルとレシピを発信する20代の男性パティシエ。料理の美しさはもちろん、自宅のインテリアもセンス抜群で、SNSでも多くのファンに支持されています。
※本記事はmokka 著の書籍『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ 』から一部抜粋・編集しました。
■喫茶店のプリン
キャラメリゼしたカリカリの表面をスプーンで割って食べるクレーム・ブリュレも好きですが、昔ながらのちょっとかためのプリンも時々食べたくなります。この蒸し焼きプリンは、グラスで作った方が、子供の頃のおやつのように懐かしく感じられます。材料が牛乳とグラニュー糖と卵とシンプルで、味がさっぱりしているので、いくらでも食べられます。
作る時は、アルミホイルがポイントです。容器に注いでオーブンで蒸し焼きにする時にアルミホイルをかぶせますが、冷蔵庫で冷やす時もかぶせて水分をキープすると食感がよくなります。そして器に盛り付ける時は、プリンとグラスの間に空気を入れて、振り下ろすようにひっくり返すとうまくいきます。
【材料】（耐熱グラス2個分）
牛乳 … 200g
グラニュー糖 … 40g
卵 … 2個
バター … 適量
バニラビーンズ … 1/4 本
またはバニラオイル … 適量
〈 トッピング 〉
生クリーム … 100g
グラニュー糖 … 5g
〈 カラメルソース 〉
グラニュー糖 … 40g
水 … 15g
※グラス4個分の場合は、材料を2倍にする
【作り方】
1：カラメルソースを作る。鍋にグラニュー糖と水を混ぜ、煮つめて焦がす。内側にバターを塗った耐熱グラスに入れて冷蔵庫で冷やしておく。グラスの蓋用にアルミホイルを切っておく。
2：鍋に牛乳、グラニュー糖、バニラビーンズを入れて沸騰直前で火を消し、冷めたらラップをしてバニラの香りを移す。
3：卵をボウルに入れてホイッパーでしっかり混ぜ、2を加えてさらに混ぜる。
☆卵はしっかりと混ぜておく
4：3を漉し、1のカラメルソースが入ったグラスに注いでアルミホイルの蓋をかぶせ、湯を張ったバットに並べる。
☆卵液を漉すと、口当たりがなめらかになる
☆アルミホイルをかぶせて蒸し焼きにする
5：4を予熱した150℃のオーブンで約50分焼き、グラスを叩いて卵液が波打たなければオーブンから出し、粗熱が取れたらアルミホイルをかぶせたまま冷蔵庫で一晩冷やす。
☆皿から真上にグラスを引き上げる
【point】
・ 焼き時間は容器によって調整してください
・ 盛り付けは、グラスを少しお湯に浸して、プリンの縁をスプーンで押しながらグラスを振り下ろすとうまくできます
著者／mokka
パティシエとして発信する洗練されたスイーツや一人暮らしにちょうどいい自炊レシピのほか、ドライフラワーや部屋のコーディネートが人気のインフルエンサー。スイーツのレシピ開発、カフェや住宅の空間デザイン、香りのプロデュースなども行う。フォロワー26.4万人（2025年11月現在）。
著＝mokka／『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ』