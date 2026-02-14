LAOWA 35mm F2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro

株式会社サイトロンジャパンは、LAOWAブランドのティルト・シフトレンズ「LAOWA 35mm F2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro」を2月13日（金）に発売した。価格はオープン。店頭予想価格は27万円前後の見込み。納期は約1カ月。

対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、ハッセルブラッドXCD、富士フイルムG、L。

光軸を傾けて面に焦点を合わせるティルトと、光軸を平行に移動させてパースを抑えるシフト機構を備えたMFレンズ。

LAOWAのティルト・シフトレンズとしては、2025年2月発売の「LAOWA 55mm F2.8 Tilt-Shift 1x Macro」「LAOWA 100mm F2.8 Tilt-Shift 1x Macro」に続く3本目。

独自設計の「Zero-D（ゼロ・ディストーション）」で歪曲収差を抑制し、アポクロマート設計の採用で色収差の発生も抑えたという。前玉には撥水・防汚性能を有する独自の「フロッグアイ・コーティング」を施した。

レンズ本体はすべて金属製パーツで構成して耐久性を確保。

また、レンズ本体を360°回転させる機構を備えており、15°刻み24段階で調節できる。

アルカスイス互換形状の三脚座が付属する。

ティルト・シフト機構を装備

アルカスイス互換の三脚座が付属

光軸を傾けてピント面を傾けた作例（提供：サイトロンジャパン）

光軸を移動させてパースを抑えた作例（提供：サイトロンジャパン）

シフト効果なしの作例（提供：サイトロンジャパン）

提供：サイトロンジャパン

提供：サイトロンジャパン

マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、ハッセルブラッドXCD、富士フイルムG、L（XCDはシフト距離が±8mmに制限） レンズ構成：12群14枚 ティルト角度：±10度 シフト距離：±12mm 最短撮影距離：228mm 最大撮影倍率：0.5倍 最小絞り：F22 絞り羽根：15枚 フィルター径：77mm 外形寸法：約104.9×148.9mm 重量：約1,350g