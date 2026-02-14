―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　プレイド <4165>
　26年12月期第1四半期(10-12月)の連結営業利益は前年同期比30.1％減の2.9億円に落ち込んだ。

▲No.7　ＪＤＳＣ <4418>
　26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比2.1％減の2.8億円となり、通期計画の7億円に対する進捗率は40.6％にとどまり、さらに前年同期の55.3％も下回った。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9337> トリドリ 　　　東Ｇ 　 -27.24 　　2/12　本決算　　　 35.52
<4165> プレイド 　　　東Ｇ 　 -23.47 　　2/12　　　1Q　　　-31.41
<148A> ハッチワーク 　東Ｇ 　 -23.08 　　2/12　本決算　　　-23.08
<4013> 勤次郎 　　　　東Ｇ 　 -22.46 　　2/10　本決算　　　　5.51
<478A> フツパー 　　　東Ｇ 　 -22.01 　　2/12　本決算　　　 24.94

<4811> ドリムアーツ 　東Ｇ 　 -21.61 　　2/12　本決算　　　-17.05
<4418> ＪＤＳＣ 　　　東Ｇ 　 -19.93 　　2/12　　上期　　　 -2.07
<5139> オープンＷ 　　東Ｇ 　 -19.78 　　2/12　本決算　　　 20.65
<6031> ＺＥＴＡ 　　　東Ｇ 　 -19.71 　　2/ 9　本決算　　　 27.91
<4259> エクサＷｉｚ 　東Ｇ 　 -18.49 　　2/12　　　3Q　　　　黒転

<5599> Ｓ＆Ｊ 　　　　東Ｇ 　 -18.21 　　2/12　　　3Q　　　 57.72
<5034> ウネリー 　　　東Ｇ 　 -18.01 　　2/12　　上期　　　-36.54
<7359> 東京通信Ｇ 　　東Ｇ 　 -17.39 　　2/12　本決算　　　-60.90
<9564> ＦＣＥ 　　　　東Ｓ 　 -16.41 　　2/12　　　1Q　　　 21.96
<5029> サークレイス 　東Ｇ 　 -16.35 　　2/12　　　3Q　　　-84.75

<6125> 岡本工 　　　　東Ｓ 　 -15.50 　　2/10　　　3Q　　　-44.86
<3918> ＰＣＩＨＤ 　　東Ｓ 　 -15.34 　　2/12　　　3Q　　　　　－
<9348> アイスペース 　東Ｇ 　 -13.43 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮
<9028> ゼロ 　　　　　東Ｓ 　 -13.38 　　2/12　　上期　　　-10.44
<4416> トゥルーＤ 　　東Ｇ 　 -13.08 　　2/12　　　3Q　　　 40.00

<6180> ＧＭＯメディ 　東Ｇ 　 -13.08 　　2/10　本決算　　　　4.35
<9367> 大東港運 　　　東Ｓ 　 -13.05 　　2/ 9　　　3Q　　　 24.13
<387A> フラー 　　　　東Ｇ 　 -12.76 　　2/12　　上期　　　-45.16
<6433> ヒーハイスト 　東Ｓ 　 -12.66 　　2/12　　　3Q　　　　赤拡
<4192> スパイダー 　　東Ｇ 　 -12.54 　　2/12　本決算　　　　　－

<4960> ケミプロ 　　　東Ｓ 　 -12.53 　　2/10　　　3Q　　　-16.78
<3896> 阿波製紙 　　　東Ｓ 　 -12.45 　　2/10　　　3Q　　　　赤転
<4265> ＩＧＳ 　　　　東Ｇ 　 -12.42 　　2/12　　　3Q　　　　赤縮
<410A> ＧＭＯコマス 　東Ｇ 　 -12.07 　　2/10　本決算　　　 26.18
<6748> 星和電 　　　　東Ｓ 　 -11.83 　　2/12　本決算　　　 13.15

<6425> ユニバーサル 　東Ｓ 　 -11.79 　　2/12　本決算　　　　黒転
<2667> イメージワン 　東Ｓ 　 -11.75 　　2/12　　　1Q　　　　赤拡
<9343> アイビス 　　　東Ｇ 　 -11.70 　　2/10　本決算　　　 12.10
<4389> プロパテＤＢ 　東Ｇ 　 -11.66 　　2/10　　　3Q　　　　0.59
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 　東Ｇ 　 -11.62 　　2/10　本決算　　　102.48

<4377> ワンキャリア 　東Ｇ 　 -11.27 　　2/12　本決算　　　 40.16
<4478> フリー 　　　　東Ｇ 　 -11.04 　　2/12　　上期　　　-58.24
<330A> タレントＸ 　　東Ｇ 　 -11.00 　　2/12　　　3Q　　　　9.09
<4881> ファンペップ 　東Ｇ 　 -10.89 　　2/12　本決算　　　　　－
<4169> エネチェンジ 　東Ｇ 　 -10.88 　　2/ 6　　　3Q　　　　　－

<8416> 高知銀 　　　　東Ｓ 　 -10.70 　　2/ 9　　　3Q　　　-43.88
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 　　東Ｓ 　 -10.59 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転
<6648> かわでん 　　　東Ｓ 　 -10.32 　　2/ 9　　　3Q　　　 68.21
<4316> ビーマップ 　　東Ｇ 　 -10.16 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<300A> ＭＩＣ 　　　　東Ｓ　　 -9.85 　　2/12　　　3Q　　　 78.37

<4978> リプロセル 　　東Ｇ　　 -9.76 　　2/12　　　3Q　　　　赤拡
<386A> みのや 　　　　東Ｓ　　 -9.75 　　2/12　　上期　　　-28.87
<334A> ＶＰＪ 　　　　東Ｇ　　 -9.74 　　2/12　本決算　　　 21.37
<5586> ラボロＡＩ 　　東Ｇ　　 -9.66 　　2/10　　　1Q　　　 -6.61
<7134> アップガレＧ 　東Ｓ　　 -9.53 　　2/ 6　　　3Q　　　　2.06

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

