決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … アイスペース、プレイド、フリー (2月6日～12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 プレイド <4165>
26年12月期第1四半期(10-12月)の連結営業利益は前年同期比30.1％減の2.9億円に落ち込んだ。
▲No.7 ＪＤＳＣ <4418>
26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比2.1％減の2.8億円となり、通期計画の7億円に対する進捗率は40.6％にとどまり、さらに前年同期の55.3％も下回った。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9337> トリドリ 東Ｇ -27.24 2/12 本決算 35.52
<4165> プレイド 東Ｇ -23.47 2/12 1Q -31.41
<148A> ハッチワーク 東Ｇ -23.08 2/12 本決算 -23.08
<4013> 勤次郎 東Ｇ -22.46 2/10 本決算 5.51
<478A> フツパー 東Ｇ -22.01 2/12 本決算 24.94
<4811> ドリムアーツ 東Ｇ -21.61 2/12 本決算 -17.05
<4418> ＪＤＳＣ 東Ｇ -19.93 2/12 上期 -2.07
<5139> オープンＷ 東Ｇ -19.78 2/12 本決算 20.65
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -19.71 2/ 9 本決算 27.91
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ -18.49 2/12 3Q 黒転
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ -18.21 2/12 3Q 57.72
<5034> ウネリー 東Ｇ -18.01 2/12 上期 -36.54
<7359> 東京通信Ｇ 東Ｇ -17.39 2/12 本決算 -60.90
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ -16.41 2/12 1Q 21.96
<5029> サークレイス 東Ｇ -16.35 2/12 3Q -84.75
<6125> 岡本工 東Ｓ -15.50 2/10 3Q -44.86
<3918> ＰＣＩＨＤ 東Ｓ -15.34 2/12 3Q －
<9348> アイスペース 東Ｇ -13.43 2/10 3Q 赤縮
<9028> ゼロ 東Ｓ -13.38 2/12 上期 -10.44
<4416> トゥルーＤ 東Ｇ -13.08 2/12 3Q 40.00
<6180> ＧＭＯメディ 東Ｇ -13.08 2/10 本決算 4.35
<9367> 大東港運 東Ｓ -13.05 2/ 9 3Q 24.13
<387A> フラー 東Ｇ -12.76 2/12 上期 -45.16
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ -12.66 2/12 3Q 赤拡
<4192> スパイダー 東Ｇ -12.54 2/12 本決算 －
<4960> ケミプロ 東Ｓ -12.53 2/10 3Q -16.78
<3896> 阿波製紙 東Ｓ -12.45 2/10 3Q 赤転
<4265> ＩＧＳ 東Ｇ -12.42 2/12 3Q 赤縮
<410A> ＧＭＯコマス 東Ｇ -12.07 2/10 本決算 26.18
<6748> 星和電 東Ｓ -11.83 2/12 本決算 13.15
<6425> ユニバーサル 東Ｓ -11.79 2/12 本決算 黒転
<2667> イメージワン 東Ｓ -11.75 2/12 1Q 赤拡
<9343> アイビス 東Ｇ -11.70 2/10 本決算 12.10
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ -11.66 2/10 3Q 0.59
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東Ｇ -11.62 2/10 本決算 102.48
<4377> ワンキャリア 東Ｇ -11.27 2/12 本決算 40.16
<4478> フリー 東Ｇ -11.04 2/12 上期 -58.24
<330A> タレントＸ 東Ｇ -11.00 2/12 3Q 9.09
<4881> ファンペップ 東Ｇ -10.89 2/12 本決算 －
<4169> エネチェンジ 東Ｇ -10.88 2/ 6 3Q －
<8416> 高知銀 東Ｓ -10.70 2/ 9 3Q -43.88
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 東Ｓ -10.59 2/ 6 3Q 黒転
<6648> かわでん 東Ｓ -10.32 2/ 9 3Q 68.21
<4316> ビーマップ 東Ｇ -10.16 2/10 3Q 赤拡
<300A> ＭＩＣ 東Ｓ -9.85 2/12 3Q 78.37
<4978> リプロセル 東Ｇ -9.76 2/12 3Q 赤拡
<386A> みのや 東Ｓ -9.75 2/12 上期 -28.87
<334A> ＶＰＪ 東Ｇ -9.74 2/12 本決算 21.37
<5586> ラボロＡＩ 東Ｇ -9.66 2/10 1Q -6.61
<7134> アップガレＧ 東Ｓ -9.53 2/ 6 3Q 2.06
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース