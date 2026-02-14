決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … トライアル、オンコリス、千代建 (2月6日～12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 平安レイ <2344>
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の11.7億円となったが、通期計画の20.6億円に対する進捗率は57.1％にとどまり、5年平均の66.1％も下回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6072> 地盤ＨＤ 東Ｓ +161.29 2/12 3Q 166.67
<7800> アミファ 東Ｓ +70.19 2/10 1Q 197.35
<6855> 電子材料 東Ｓ +60.62 2/ 6 3Q 66.54
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ +60.03 2/10 3Q 285.15
<3634> ソケッツ 東Ｓ +49.41 2/ 6 3Q 黒転
<2344> 平安レイ 東Ｓ +46.90 2/10 3Q 1.81
<4588> オンコリス 東Ｇ +37.23 2/ 6 本決算 －
<6208> 石川製 東Ｓ +31.43 2/ 9 3Q 57.17
<1435> ロボホーム 東Ｓ +30.77 2/12 本決算 23.11
<141A> トライアル 東Ｇ +30.76 2/12 上期 36.13
<7794> ＥＤＰ 東Ｇ +27.46 2/12 3Q 赤拡
<6366> 千代建 東Ｓ +26.41 2/ 6 3Q 231.67
<4970> 東洋合成 東Ｓ +26.15 2/ 6 3Q -35.87
<7806> ＭＴＧ 東Ｇ +22.27 2/12 1Q 48.24
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +21.90 2/ 6 3Q 320.91
<6046> リンクバル 東Ｇ +21.52 2/ 9 1Q 黒転
<7625> Ｇダイニング 東Ｓ +21.43 2/12 本決算 45.76
<7192> 日本モゲジＳ 東Ｓ +21.34 2/ 6 3Q 16.18
<146A> コロンビア 東Ｓ +20.75 2/12 本決算 30.20
<4231> タイガポリ 東Ｓ +19.11 2/ 9 3Q 28.15
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ +18.56 2/10 3Q 270.13
<4437> ＧＤＨ 東Ｇ +18.52 2/12 3Q 134.67
<7460> ヤギ 東Ｓ +18.23 2/ 9 3Q 59.17
<4635> 東インキ 東Ｓ +17.97 2/ 9 3Q 118.22
<6647> 森尾電 東Ｓ +17.46 2/ 6 3Q 75.30
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ +16.89 2/12 3Q 83.45
<6627> テラプローブ 東Ｓ +16.75 2/10 本決算 －
<9385> ショーエイ 東Ｓ +16.74 2/10 3Q 68.45
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 東Ｇ +16.73 2/12 1Q 黒転
<4620> 藤倉化 東Ｓ +16.70 2/12 3Q 18.64
<3997> Ｔワークス 東Ｓ +16.60 2/12 本決算 86.05
<6537> ＷＡＳＨハウ 東Ｇ +15.06 2/12 本決算 187.30
<5816> オーナンバ 東Ｓ +15.05 2/10 本決算 10.61
<5956> トーソー 東Ｓ +14.89 2/10 3Q 70.45
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ +14.67 2/ 9 3Q 黒転
<5939> 大谷工業 東Ｓ +14.43 2/10 3Q -30.47
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ +13.51 2/12 3Q 25.95
<5290> ベルテクス 東Ｓ +13.43 2/12 3Q 7.40
<9361> 伏木運 東Ｓ +12.92 2/10 上期 22.75
<2764> ひらまつ 東Ｓ +12.88 2/12 3Q 77.68
<6518> 三相電機 東Ｓ +12.65 2/10 3Q 1557.45
<7937> ツツミ 東Ｓ +12.52 2/ 6 3Q 82.27
<3986> ビーブレイク 東Ｇ +12.47 2/12 上期 -5.36
<2139> 中広 東Ｓ +12.04 2/ 6 3Q -6.29
<4415> ブロードＥ 東Ｇ +12.01 2/ 9 本決算 42.86
<3934> ベネフィＪ 東Ｓ +11.95 2/10 3Q 24.72
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ +11.83 2/10 3Q 61.22
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ +11.83 2/10 本決算 17.61
<8041> ＯＵＧＨＤ 東Ｓ +11.59 2/12 3Q 17.92
<291A> リスキル 東Ｇ +11.57 2/12 3Q 27.75
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
