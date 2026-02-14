―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　平安レイ <2344>
　26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の11.7億円となったが、通期計画の20.6億円に対する進捗率は57.1％にとどまり、5年平均の66.1％も下回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6072> 地盤ＨＤ 　　　東Ｓ　 +161.29 　　2/12　　　3Q　　　166.67
<7800> アミファ 　　　東Ｓ 　 +70.19 　　2/10　　　1Q　　　197.35
<6855> 電子材料 　　　東Ｓ 　 +60.62 　　2/ 6　　　3Q　　　 66.54
<6862> ミナトＨＤ 　　東Ｓ 　 +60.03 　　2/10　　　3Q　　　285.15
<3634> ソケッツ 　　　東Ｓ 　 +49.41 　　2/ 6　　　3Q　　　　黒転

<2344> 平安レイ 　　　東Ｓ 　 +46.90 　　2/10　　　3Q　　　　1.81
<4588> オンコリス 　　東Ｇ 　 +37.23 　　2/ 6　本決算　　　　　－
<6208> 石川製 　　　　東Ｓ 　 +31.43 　　2/ 9　　　3Q　　　 57.17
<1435> ロボホーム 　　東Ｓ 　 +30.77 　　2/12　本決算　　　 23.11
<141A> トライアル 　　東Ｇ 　 +30.76 　　2/12　　上期　　　 36.13

<7794> ＥＤＰ 　　　　東Ｇ 　 +27.46 　　2/12　　　3Q　　　　赤拡
<6366> 千代建 　　　　東Ｓ 　 +26.41 　　2/ 6　　　3Q　　　231.67
<4970> 東洋合成 　　　東Ｓ 　 +26.15 　　2/ 6　　　3Q　　　-35.87
<7806> ＭＴＧ 　　　　東Ｇ 　 +22.27 　　2/12　　　1Q　　　 48.24
<6927> ヘリオスＴＨ 　東Ｓ 　 +21.90 　　2/ 6　　　3Q　　　320.91

<6046> リンクバル 　　東Ｇ 　 +21.52 　　2/ 9　　　1Q　　　　黒転
<7625> Ｇダイニング 　東Ｓ 　 +21.43 　　2/12　本決算　　　 45.76
<7192> 日本モゲジＳ 　東Ｓ 　 +21.34 　　2/ 6　　　3Q　　　 16.18
<146A> コロンビア 　　東Ｓ 　 +20.75 　　2/12　本決算　　　 30.20
<4231> タイガポリ 　　東Ｓ 　 +19.11 　　2/ 9　　　3Q　　　 28.15

<7318> セレンＨＤ 　　東Ｇ 　 +18.56 　　2/10　　　3Q　　　270.13
<4437> ＧＤＨ 　　　　東Ｇ 　 +18.52 　　2/12　　　3Q　　　134.67
<7460> ヤギ 　　　　　東Ｓ 　 +18.23 　　2/ 9　　　3Q　　　 59.17
<4635> 東インキ 　　　東Ｓ 　 +17.97 　　2/ 9　　　3Q　　　118.22
<6647> 森尾電 　　　　東Ｓ 　 +17.46 　　2/ 6　　　3Q　　　 75.30

<4691> ワシントンＨ 　東Ｓ 　 +16.89 　　2/12　　　3Q　　　 83.45
<6627> テラプローブ 　東Ｓ 　 +16.75 　　2/10　本決算　　　　　－
<9385> ショーエイ 　　東Ｓ 　 +16.74 　　2/10　　　3Q　　　 68.45
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 　東Ｇ 　 +16.73 　　2/12　　　1Q　　　　黒転
<4620> 藤倉化 　　　　東Ｓ 　 +16.70 　　2/12　　　3Q　　　 18.64

<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ 　 +16.60 　　2/12　本決算　　　 86.05
<6537> ＷＡＳＨハウ 　東Ｇ 　 +15.06 　　2/12　本決算　　　187.30
<5816> オーナンバ 　　東Ｓ 　 +15.05 　　2/10　本決算　　　 10.61
<5956> トーソー 　　　東Ｓ 　 +14.89 　　2/10　　　3Q　　　 70.45
<7615> 京都友禅ＨＤ 　東Ｓ 　 +14.67 　　2/ 9　　　3Q　　　　黒転

<5939> 大谷工業 　　　東Ｓ 　 +14.43 　　2/10　　　3Q　　　-30.47
<6676> ＢＵＦ 　　　　東Ｓ 　 +13.51 　　2/12　　　3Q　　　 25.95
<5290> ベルテクス 　　東Ｓ 　 +13.43 　　2/12　　　3Q　　　　7.40
<9361> 伏木運 　　　　東Ｓ 　 +12.92 　　2/10　　上期　　　 22.75
<2764> ひらまつ 　　　東Ｓ 　 +12.88 　　2/12　　　3Q　　　 77.68

<6518> 三相電機 　　　東Ｓ 　 +12.65 　　2/10　　　3Q　　 1557.45
<7937> ツツミ 　　　　東Ｓ 　 +12.52 　　2/ 6　　　3Q　　　 82.27
<3986> ビーブレイク 　東Ｇ 　 +12.47 　　2/12　　上期　　　 -5.36
<2139> 中広 　　　　　東Ｓ 　 +12.04 　　2/ 6　　　3Q　　　 -6.29
<4415> ブロードＥ 　　東Ｇ 　 +12.01 　　2/ 9　本決算　　　 42.86

<3934> ベネフィＪ 　　東Ｓ 　 +11.95 　　2/10　　　3Q　　　 24.72
<4419> フィナＨＤ 　　東Ｇ 　 +11.83 　　2/10　　　3Q　　　 61.22
<2418> ツカダＧＨＤ 　東Ｓ 　 +11.83 　　2/10　本決算　　　 17.61
<8041> ＯＵＧＨＤ 　　東Ｓ 　 +11.59 　　2/12　　　3Q　　　 17.92
<291A> リスキル 　　　東Ｇ 　 +11.57 　　2/12　　　3Q　　　 27.75

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース