「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）

強化合宿がスタートし、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手が初日から精力的にアドバイスを送った。練習を終えると、「井端監督がずっと敬語なんで。圧がすごい」と思わぬ事実を明かした。

「自分も現役時代に井端さんにごあいさつをさせていただいたときはもちろん敬語ではなかったので。今回はずっと敬語だったので、これも含めてちゃんとお受けしたいなと思いました」と明かしたダルビッシュ。井端監督のイメージについては「初日でまだ見えてないんですけど、練習試合とかで新しい答えを出せると思う。現役時代、打者として対戦するのは嫌でしたね。簡単に空振りしないですし、本当に疲れたというイメージがあります」という。

練習ではウオーミングアップ段階で捕手陣に身ぶり手ぶりをまじえながら言葉を伝えていたダルビッシュ。その後、松本と一緒にブルペンへ移動すると背後からじっくりと投球練習を見つめた。

さらに日本ハムの後輩にあたる北山には、フォームを実演するなどして指導。北山も変化球の握りをダルビッシュに見せて質問し、後輩の疑問に真摯（しんし）に答える様子もあった。

「少し去年からカーブの曲がり方が変わったと聞いたので。自分はどう投げているかを聞かれてたので、自分の投げ方を教えました」と明かしたダルビッシュ。２人を見て「自分が日本にいたときとはレベルが違うというか。こんなとこまできているんだと感じた」と言う。

アドバイザーとして「ピッチコム、ピッチクロック、ボールの扱い、打者の傾向だとか思うので」と自身の経験を惜しみなく伝えていく方針だが、「日本のキャッチャーは打者を見ながら配球を考えて行く。それはピッチコムとは相性が悪い。ある程度、データを基に道筋をつけていく」と実際の現状も明かした。

アドバイザーという立場に「あまり出しゃばらないように」と言い切った右腕。背番号１１のユニホームも用意されていたが「着る資格はあるとは思っていない」と率直な心境を明かしていた。