中道で共同幹事長を務め、８日の衆院選で落選した安住淳氏が１３日、投開票後、初のＸを更新。議員会館の引っ越しを終えたことを報告し、ＳＮＳ上でさまざまなツッコミを受けている。安住氏は宮城４区で自民党の元グラドル、森下千里氏に敗れ、比例でも復活できなかった。

１２日夜のＸで「昨日、議員会館の引越しを終えて地元に戻ってきました。３３年間支えて頂いた支援者の皆さんに対し、感謝とお詫びの気持ちで選挙の後片付けをしました。今後は再起を期す若手議員の支援もしていきたいと思います。改めてご支援、ありがとうございました」と投稿。

資料が山積みになったボロボロの重そうな段ボールを、歯を食いしばって運んでいる瞬間の写真を添えた。資料は今にも落ちてきそうな不安定な積み方で、段ボールの底も今にも抜けそうな古さ。寂しさが漂うショットとなっている。

この投稿には「まだやることあるだろ 頑張れ」「発信待ってました」「お疲れ様でした」「必ず戻ってきてください 応援してます！！」「嫌いだけどこれ見ると切ないなー」という激励の声のほか、「なんの写真だよ。笑」「写真の時だけ一人で持ってる風。写真撮ってる奴、写真撮ってる場合じゃなくね？そういうところなんだよな」「運ぶにしては持ってるものが積みにくい入れ方してるし置くにしては机の資料が邪魔だから普段からこんな仕事をしていないことが丸わかり」「自分頑張ったでしょアピールが透けて見えるところにがっかり」「この写真、スタッフにでも撮らせたんですか？普通、運搬作業中に写真撮ります？」など、厳しい意見も続々と寄せられる反響となっている。