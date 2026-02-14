お笑いタレントのカンニング竹山（54）が14日放送のTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。米スポーツ界最大のイベント、NFL(アメリカンフットボール)の王者を決める「スーパーボウル」について話した。

アメフト好きとしても知られる竹山は「チケットがもともと高いから、チケットなんかないからスーパーボウルは。アメリカ人の憧れだから一生に一回スーパーボウルに行くの」とコメント。

以前スーパーボウル取材のために渡米したことがあるといい「嬉しかったです、タダで行けますし取材だからパスもらえるし」と話すと、「とんねるず」の木梨憲武からは「それでパスもらえるけど取材のチケットがないのに入り込んだって噂があるんだけど」と声が上がった。これに対し、自身は「パスもらえるってグラウンドで取材はできるんですよ、さぁゲームだ！っていうときになったら席がないって言い出して…」と振り返った。

続けて「ふざけんじゃねぇよ！席がないってなんだよ！って。“ちょっとミスで竹山さんの席がなくて…”そんなのないだろ、ここまで来て見られないなんてって話して。取材席を見てたらスウェーデンの記者がずっと来てないんですよ。『Sweden』って(席に)貼ってあるのが」とした上で、「勝手にスウェーデン人になって空いてたからここいいですよね？って言ったらコーディネーターが“アメリカではこんなの当たり前、座っちゃえ”“日本人はこういうの守るけどアメリカは座っていいから”って」とスウェーデン記者席で観戦したことを明かした。