桜井日奈子「腹筋を割りました」 “バキバキ”腹筋×へそピ姿にファン衝撃「大胆衣装やね」「かっこいい！」「腹筋スゴい」
俳優の桜井日奈子（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。バキバキに割れた腹筋を披露した。
【写真】「大胆衣装やね」“バキバキ”腹筋×へそピ姿を披露した桜井日奈子
桜井は「映画『SAKAMOTO DAYS』帯黒役で参加させていただきます」と報告し、映画ビジュアルを投稿。「この役を任せてみようと思って下さった、福田監督、松橋Pにだいだいだい感謝です」と気持ちをつづった。
またソロショットをアップし、「初めて役で腹筋を割りました」と明かした。大胆にお腹を出した衣装から、美しく割れた腹筋がのぞき、へそピアスがきらりと光っている。
この投稿にファンからは、「え！かっこいい！」「腹筋スゴい」「最高っす」「大胆衣装やね、びっくり」「イケてんな」「全く違うジャンルの役に挑戦ですね 楽しみ〜」「役作り大変でしたね！さすが女優さん」など、さまざまな反響が寄せられている。
