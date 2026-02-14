「鞄ボロボロ」→【ワークマン】で新調！ 週7でガシガシ持ちたい「ショルダーバッグ」

「そろそろ鞄を買い替えたい……」── それなら、毎日使いたくなりそうな実用性が高いアイテムがおすすめ。今回は【ワークマン】から、デイリーコーデの相棒になりそうな「ショルダーバッグ」をご紹介。ウォッシャブルや撥水など嬉しい機能が付いており、お値段以上に活躍しそうです。2,000円台というお手頃価格のバッグなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

デイリー使いしやすいウォッシャブル機能付き

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

デイリーコーデでヘビロテするなら、自宅で洗えるバッグがおすすめ。軽量タイプなのも、気軽に手に取りたくなる嬉しいポイントです。フロントにはカラビナループが付いており、キーホルダーやイヤホンケースなどの取り付けに便利。合計5つのポケット付きで、ごちゃごちゃしがちな小物を整理して収納できます。

コーデに合わせてアレンジできる2WAY仕様

【ワークマン】「撥水巾着ショルダーバッグ」\2,500（税込）

コロンとした丸みのあるフォルムが可愛らしいショルダーバッグ。ドロストの絞り具合によって、巾着バッグとしてもトートバッグとしても使える優れもの。表面には撥水加工が施されているため、雨や雪の日でも使いやすそうです。5つのポケットが付いており、荷物を分けて収納が可能。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M