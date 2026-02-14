ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間14日夜から15日早朝にかけての大会9日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う

日本はここまで金メダル3、銀3、銅8と計14個のメダルを獲得し、連日のメダルラッシュになっている。大会9日目は18年平昌で金メダル、22年北京では銀メダル、“女王奪還”を狙うスピードスケート女子団体パシュートや今大会から新種目となったデュアルモーグルと注目競技が目白押し。

スピードスケート／女子団体パシュート

2大会ぶりの金メダルへ日本は、今大会1000mで銅メダルを獲得した郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（29、ANA）、堀川桃香（22、富士急行）の3選手で臨む。前回は最終コーナーで郄木の姉の菜那が転倒し、まさかの銀メダルとなった日本。金メダルメンバーの郄木、佐藤に若い堀川が新たに加わり表彰台の頂点を目指す。

フリースタイルスキー／女子デュアルモーグル 予選〜決勝

今大会から新種目となった『デュアルモーグル』。モーグルと同様にコブとジャンプ台が設けられた急斜面を、2人の選手が並んで滑り降りながら競い合う。モーグルの決勝で表彰台にわずか0.2点差で届かなかった冨郄日向子（25、多摩大学スキークラブ）が同種目初のメダルを狙う。

ショートトラック／男子1500m・女子1000m・女子3000mリレー

長野オリンピック以来、28年ぶりのメダルを目指す男子1500mには今季世界ランキング3位の宮田将吾（23、⽇本通運）が登場。日本6冠も達成した男子ショートトラック界期待のエースが表彰台を目指す。女子1000m予選には中島未莉（22、トヨタ⾃動⾞）が出場。24年日本選手権では女子選手としては11年ぶりに3冠を達成したニューヒロインが初のオリンピックに挑む。その中島らが出場する女子3000mリレーにも注目だ。

スキー ジャンプ／男子ラージヒル

小林陵侑（29、チームROY）は22年北京では銀メダルを獲得。今大会のノーマルヒルでは8位に終わりリベンジを狙う。2大会連続メダルなるか。ノーマルヒルで銅メダル、混合団体では4人目を任されて2つ目の銅メダルを獲得して勢いに乗る二階堂蓮（24、日本ビール）は今大会3つ目のメダルを狙う。

【大会9日目 日本選手の主な出場種目】

14日 カーリング／女子・予選リーグ（スイスー日本）

14日 フリースタイルスキー／女子デュアルモーグル 予選〜決勝

15日 スピードスケート／女子団体パシュート・準々決勝

15日 スピードスケート／男子500m

15日 スキー ジャンプ／男子ラージヒル

15日 カーリング／女子・予選リーグ（日本ーアメリカ）

15日 フリースタイルスキー／女子ビッグエア・予選

15日 スケート ショートトラック／男子1500m・準々決勝〜決勝

15日 スケート ショートトラック／女子1000m・予選

15日 スケート ショートトラック／女子3000mリレー・準決勝



※写真は左から堀川選手、郄木選手、佐藤選手