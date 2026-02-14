華優希、朝ドラ『ブラッサム』出演 気品ある同級生役に喜び
俳優の華優希が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、華はヒロイン・葉野珠の女学校時代の同級生、森岡稲子を演じる。連続テレビ小説への出演は『らんまん』以来となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国で生まれた主人公・葉野珠が、激動の時代の中で作家としての道を切り開いていく姿を描く。
華が演じる稲子は、珠のクラスメートで家柄も良く、穏やかな性格の持ち主。多感な女学校時代をともに過ごす存在として、珠の青春に彩りを添える役どころだ。
出演にあたり華は「『ブラッサム』という作品に出演させて頂けることを今、心から嬉しく、また光栄に思っております」と喜びを語る。出演決定後に宇野千代の言葉に触れたといい、「『人生はいつだって今が最高の時』と、どんな状況にあっても幸せを見つける、その力強い言葉の数々…！目の覚めるような思いでした」と明かした。
その上で「この作品を通して視聴者の皆様が日々の生活の中にぱっと花が咲くような幸せを見つけられますよう、私もこの作品の一部として誠実に向き合ってまいります」と意気込みを示した。
珠は女学校卒業後、代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を離れて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家として歩み出す。女学校時代に出会う同級生たちとの時間は、その後の人生に大きな影響を与える。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国で生まれた主人公・葉野珠が、激動の時代の中で作家としての道を切り開いていく姿を描く。
出演にあたり華は「『ブラッサム』という作品に出演させて頂けることを今、心から嬉しく、また光栄に思っております」と喜びを語る。出演決定後に宇野千代の言葉に触れたといい、「『人生はいつだって今が最高の時』と、どんな状況にあっても幸せを見つける、その力強い言葉の数々…！目の覚めるような思いでした」と明かした。
その上で「この作品を通して視聴者の皆様が日々の生活の中にぱっと花が咲くような幸せを見つけられますよう、私もこの作品の一部として誠実に向き合ってまいります」と意気込みを示した。
珠は女学校卒業後、代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を離れて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家として歩み出す。女学校時代に出会う同級生たちとの時間は、その後の人生に大きな影響を与える。