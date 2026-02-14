格闘技大会「BreakingDown」の若き王者が、パチンコホールでも規格外の存在感を見せつけた。2月13日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」の人気企画「未来を予知してBET 読み王」に、第2代BreakingDownライト級王者の細川一颯が登場。そのあまりに破天荒な金銭感覚に、スタジオの芸人たちから驚きの声が上がっている。

今回の企画では、細川と、元暴走族総長で「格闘彫師」の異名を持つ吉永啓之輔がパチンコで対戦。軍資金は男らしく自腹を選択した二人だったが、いざ実戦開始という場面で細川の意外なスタイルが発覚した。

スタッフが台選びの際に、現金を手で剥き出しのまま持っている細川に気づき「財布はないんですか？」と問いかけると、細川は事もなげに「持ち歩かないっす」と即答。さらに「30万円くらい持ってきた」と、剥き出しの札束をポンとカメラに見せつけたのである。

これには、共に参戦していた吉永も「俺、20万円くらいしかないな」と苦笑い。スタジオでVTRを見守っていたマテンロウ・アントニーやさらば青春の光・森田哲矢らも、令和の格闘家が見せた「財布を持たずに大金を持ち歩く」という、昭和のギャンブラーを彷彿とさせる豪快すぎる振る舞いに、開いた口が塞がらない様子だった。

実戦では、パチンコ初心者ながら「e東京喰種」を選択し、期待薄の青保留から金保留へ変化、まさかの大当たりから一気にラッキートリガーへ突入させるという、金銭感覚のみならず勝負運でも規格外の強さを発揮した細川。BreakingDownのリングで成り上がった男の勢いは、パチンコホールでも止まることを知らなかった。

