俳優の階晴紀（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。自身に寄せられた反響についてつづった。

階は中道改革連合の代表選に出馬した、階猛（しな・たけし）氏（59）の次男。父は代表選で5票差で元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（54）に敗れていた。代表選の前日には「階猛氏の息子は俳優」などと報じられていた。

階はストーリーズを更新し「各種メディアに取り上げていただき、本当にありがとうございます。想像以上の反響に他人事のような気持ちでおります。ヤフコメやX、などを見るのが好きなので、さまざまなお声があることも重々承知しております」と記述。

「そして、自分の実績や容姿と報じられ方に大きな差があると私自身が1番感じております。私にできることは1つだけで、今回の報道に少しでも見合う活躍ができるように一層精進してまいります」とつづった上で「どうか温かく見守っていただけましたら幸いです。階晴紀」と締めくくった。

階は俳優養成所時代に受けた23年10月期のTBS系連続ドラマ「日曜劇場 下剋上球児」のセレクションに合格。第4話に多気高校のエース観月（みづき）役で出演し、実際に投手として投げる姿を披露した。

父は岩手県の盛岡第一高から東大に進み、東大時代は野球部のピッチャー。同期にはロッテなどで活躍した小林至氏がいる。

階は他にも「JJモデルオーディション2025 #国民的彼氏」ファイナリストに選出。5月開演の舞台「心迫音 第2回公演『紡ぐ』」に出演予定。活躍の場を広げている。

衆院選中には父のYouTubeチャンネルにも出演していた。