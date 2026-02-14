◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケート・佐藤駿選手が、初のオリンピックで銅メダルを獲得。ショートプログラム9位からの大躍進に、率直な思いを明かしました。

表彰式を終えて、「実感がわいていない」とぼう然とした様子でインタビューに応えた佐藤選手。「ショート9位の時には正直、3位は厳しいかなという風に思ってしまっていたんですけど。だけど諦めずに頑張ろうと思って、この2日間しっかりと調整して、自分の滑りをしていこうと思っていたので、その滑りがしっかりとできてよかったです」と語り、「最高の景色を見ることができました」と笑顔を見せました。

メダルが確定し、一気に大粒の涙を流した佐藤選手。その近くで鍵山選手が、笑顔を見せながらカメラに向かって佐藤選手の姿をアピールします。この場面について佐藤選手は「自分のフリーが終わった時点では全く思っていなかったので、優真に『メダルだよ』って言われて。そこで気づいて、そこからは夢なのか現実なのかわからなかったです」と振り返りました。