元フィギュア代表・村主章枝、45歳の近影に反響「色気ハンパない」「年々美しく」「見惚れてしまいます」 現在は映画プロデューサーとしても活動
フィギュアスケート・元日本代表の村主章枝（45）が13日、自身のインスタグラムを更新。ヘアセットされた近影に、「色気ハンパない」「変わらないですね。お若い」と反響が寄せられている。
【写真】「色気ハンパない」「見惚れてしまいます」元フィギュア代表・村主章枝の近影
村主はこの日放送されたフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』に出演。現在は、米国でフィギュアスケートのコーチとして子どもたちに教える傍ら、映画のプロデューサーとしても活動していることを明かした。
この日の投稿では、「Thank you so much Daiki san」とつづり、ヘアセットされた姿をアップ。ハイライトがたっぷり入った、レイヤーカットのロングヘアを披露している。
この村主の姿に、「めちゃかっこいいー！」「目を閉じた横顔が美しく艶っぽく見惚れてしまいます」「選手時代と違い今は穏やかな感じになられてとてもすてきです」「年々美しくなってます」など、さまざまな反響が寄せられている。
