臨時アドバイザー決断の背景…井端監督の敬語に「圧がすごかった」

野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーを務めているダルビッシュ有投手（パドレス）が14日、宮崎合宿に参加。取材に対応し「井端さんから提案を受けて自分ができる範囲でいきますと」と思いを明かした。

井端監督から直々のオファーで実現した今回のアドバイザー。「井端さんがずっと敬語だったので。それがとにかく圧がすごくて」と笑わせた。「井端さんの現役時代はご挨拶しに行かせていただいたんですけど、その時はもちろん敬語ではなくて。今回ずっと敬語だったので、そういうところも含めて、ちゃんとお受けしたいなっていうところで」と熱烈なオファーを受け入れた。

この日は松井秀喜氏も激励でキャンプ地を訪問。2人が談笑する場面もあった。「ご挨拶させていただきましたけれども、やはり自分が幼少期からすごく応援していた選手だったので。お会いできて嬉しかったです」と感激していた。

ダルビッシュは右肘の手術で今季は全休する見込みだが、侍ジャパンのアドバイザーとして宮崎合宿に参加。この日、ブルペンに入った松本裕樹投手（ソフトバンク）と北山亘基投手（日本ハム）の投球を視察。松本とはトラックマンのデータを2人で見ながら話し込み、北山にはカーブのリリースを指導していた。

「自分が話すのが好きですし、若手の選手がどういう感じで野球をやっているのかとか、そういうところも知りたいので」とダルビッシュ。今大会ではピッチコムやピッチクロックなどNPBでは導入されていないルールも導入される。「ピッチコム、ピッチクロックとかボールの扱い、打者の傾向など（が自分の役割）」と話した。

ブルペンでの視察後は、サブグラウンドに移動して、吉見一起、能見篤史両投手コーチと“3者会談”。その後は前回大会でチームメートだった高橋宏斗投手（中日）と15分ほど談笑した。「選手であったり、コーチの方々がやっぱり不安なく実戦に臨めるように。スムーズに入っていけるように手助けできればなと思っています」と語った。

この日は背番号「11」のウェアで登場。侍ジャパンから「11」のユニホームを提供されていることを明かし、「一応いただいていますけど、着るつもりはない。着る資格はないと思っているので」と思いを明かした。（Full-Count編集部）