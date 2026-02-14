「明るいニュースだ」日本サッカー界にもたらされた“朗報”にファンは安堵「一安心」「心配していたけど…」
AZに所属する毎熊晟矢についてクラブが伝えている。
この日本人DFは現地２月８日に開催されたエールディビジ第22節・アヤックス戦（１−１）に先発。今季初スタメンを飾ったゲームで38分に右足を負傷してしまい、途中交代を余儀なくされた。
今季は開幕前に負った怪我の影響でシーズン前半戦を欠場し、今年１月に復帰を果たしたばかり。再離脱も懸念され、ファンからは多くの心配の声が上がっていたなか、AZは13日に公式サイトで次のように報告した。
「負傷者について明るいニュースだ。アヤックス戦で負傷した日本人ディフェンダー毎熊は屋外でのトレーニングを再開した」
この一報にネット上では「軽症だったっぽい」「一安心」「心配していたけど本当によかった」といった安堵の声が上がっている。
AZが14日にエクセルシールと敵地で対戦。毎熊が出場する可能性は高くなさそうだが、長期離脱は回避できたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「20歳でこのスピードは…」日本の逸材がオランダで圧巻デビュー！ 現地メディアが激賞「大人の体格」「素晴らしい第一印象だ」
この日本人DFは現地２月８日に開催されたエールディビジ第22節・アヤックス戦（１−１）に先発。今季初スタメンを飾ったゲームで38分に右足を負傷してしまい、途中交代を余儀なくされた。
今季は開幕前に負った怪我の影響でシーズン前半戦を欠場し、今年１月に復帰を果たしたばかり。再離脱も懸念され、ファンからは多くの心配の声が上がっていたなか、AZは13日に公式サイトで次のように報告した。
「負傷者について明るいニュースだ。アヤックス戦で負傷した日本人ディフェンダー毎熊は屋外でのトレーニングを再開した」
この一報にネット上では「軽症だったっぽい」「一安心」「心配していたけど本当によかった」といった安堵の声が上がっている。
AZが14日にエクセルシールと敵地で対戦。毎熊が出場する可能性は高くなさそうだが、長期離脱は回避できたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「20歳でこのスピードは…」日本の逸材がオランダで圧巻デビュー！ 現地メディアが激賞「大人の体格」「素晴らしい第一印象だ」