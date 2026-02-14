バー直撃なのに喜び…「何をしているんだ？」チェルシー９番の謎行動にプレミア英雄が唖然。本人が試合後に“命を懸けて”釈明「俺がバカだったよ」
どの世界でも早とちりは禁物である。
現地２月13日に開催されたFAカップ４回戦で、チェルシーが今冬に平河悠が加入した２部４位のハルと敵地で対戦。ペドロ・ネトがハットトリックを達成するなどし、４−０で圧勝した。
力の差を見せつけた一方で、まずいシーンもあった。スコアレスで迎えた21分だ。
リアム・デラップが相手GKにプレッシャーをかけ、パスをカット。すると、跳ね上がったボールはゴールに向かった。しかし、ボールはクロスバーを直撃し、ゴールライン上でバウンド。この時、背番号９はゴールラインを割ったものと思ったのか、手を上げて喜びを表現したため、セカンドボールへの反応が遅れ、大の決定機を逃してしまった。
軽率なミスを犯したデラップは試合後、英公共放送『BBC』のインタビューに対応。「命を懸けて誓うよ」と前置きし、単なる勘違いだったと釈明した。
「（セレブレーションするために）ピッチから出る寸前だった。ボールが入ったと思ったから、レフェリーの笛を待ってたんだ。俺がバカだったよ。でも本当にクレイジー（滅多に起こらない出来事）だった」
当然、批判の声は少なくない。プレミアリーグ歴代最多得点者のアラン・シアラー氏は、解説者として厳しい言葉を並べた。
「なんてこった。デラップは何をしているんだ？まるで『時間なんてたっぷりある』と思っているようだ。のんびりボールに近付き、時間をかけている。何を待っているんだ？リアム・デラップはこの４分間、全く良いプレーができていない。今夜チャンスを与えられたが、酷いプレーだ。非常に怠慢に見える。パフォーマンスを改善しなければならない」
23歳のイングランド人FWは、昨夏にイプスウィッチから加入以来、全公式戦で２ゴールに留まっており、９番としては寂しい成績になっている。今回のハル戦では見事に３アシストをマークしたとはいえ、最も欲しい得点は逃してしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】何をやってるんだ？チェルシー９番の謎行動
現地２月13日に開催されたFAカップ４回戦で、チェルシーが今冬に平河悠が加入した２部４位のハルと敵地で対戦。ペドロ・ネトがハットトリックを達成するなどし、４−０で圧勝した。
力の差を見せつけた一方で、まずいシーンもあった。スコアレスで迎えた21分だ。
リアム・デラップが相手GKにプレッシャーをかけ、パスをカット。すると、跳ね上がったボールはゴールに向かった。しかし、ボールはクロスバーを直撃し、ゴールライン上でバウンド。この時、背番号９はゴールラインを割ったものと思ったのか、手を上げて喜びを表現したため、セカンドボールへの反応が遅れ、大の決定機を逃してしまった。
「（セレブレーションするために）ピッチから出る寸前だった。ボールが入ったと思ったから、レフェリーの笛を待ってたんだ。俺がバカだったよ。でも本当にクレイジー（滅多に起こらない出来事）だった」
当然、批判の声は少なくない。プレミアリーグ歴代最多得点者のアラン・シアラー氏は、解説者として厳しい言葉を並べた。
「なんてこった。デラップは何をしているんだ？まるで『時間なんてたっぷりある』と思っているようだ。のんびりボールに近付き、時間をかけている。何を待っているんだ？リアム・デラップはこの４分間、全く良いプレーができていない。今夜チャンスを与えられたが、酷いプレーだ。非常に怠慢に見える。パフォーマンスを改善しなければならない」
23歳のイングランド人FWは、昨夏にイプスウィッチから加入以来、全公式戦で２ゴールに留まっており、９番としては寂しい成績になっている。今回のハル戦では見事に３アシストをマークしたとはいえ、最も欲しい得点は逃してしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】何をやってるんだ？チェルシー９番の謎行動