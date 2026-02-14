アルピー平子、ドラえもん愛を叫ぶ 完成披露試写会でもドッキリ疑う
お笑いコンビ・アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）が14日、都内で行われた国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の完成披露試写会に参加した。
【動画】アルピー酒井、大暴れのジャイアンとスネ夫にツッコミ スネ夫持ち込み企画で大盛り上がり
冒頭のあいさつで平子は「好きな通常回は『森は生きている』、好きなひみつ道具は『水加工用ふりかけ』です」とドラえもん愛を語った。完成披露の日を迎えたが平子は「産まれた時から『ドラえもん』は生活の一部。まだ信じられない気持ちで。お集まりの皆さんの実は仕込みで、落とし穴に落ちるところまでがセットなんじゃないかなと思っている。それぐらい実感がない」と話し、酒井も「今も信じられない。落とし穴に落ちそうな感じがしてます」と疑心暗鬼になっていた。
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。
イベントには、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、矢嶋哲生監督も参加。宣伝アンバサダーでもある平＆アルピーの3人は海底人の国・ムー連邦を護る兵士役の声を務める。
