平愛梨、『海底鬼岩城』で呼びかけ「海に浸かってもらえたら」 スネ夫が思わずツッコミ
俳優の平愛梨が14日、都内で行われた国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の完成披露試写会に参加した。
【動画】平愛梨、ジャイアンのアプローチをそっとかわす「チョコはもちろんアモーレに…」夫・長友佑都との天然？エピソードを明かす
一足早く本作を観た感想を語ることに。平は「大冒険が大画面で一緒になってできるはずです！なので、海の中で一緒にキャンプする気持ちになって、海に浸かってもらえたら」と平らしい言葉で呼びかけ。スネ夫は「お風呂みたいに言うね！」と思わずツッコんでいた。
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。
イベントには、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、矢嶋哲生監督も参加。宣伝アンバサダーでもある平＆アルピーの3人は海底人の国・ムー連邦を護る兵士役の声を務める。
