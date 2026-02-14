平愛梨、ジャイアンにチョコねだられる やんわり拒否「それはアモーレに」
俳優の平愛梨が14日、都内で行われた国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の完成披露試写会に参加した。
【写真】のび太やジャイアンも大慌てになった舞台あいさつ
イベントでは、誰と一緒にチョコを作りたいか、というバレンタインデーにちなんだ質問が。平は「やっぱり、しずかちゃん！喜んでもらえるチョコレートを作ってくれそう」と指名した。ジャイアンは、そのチョコをほしがったが、平は「すみません。それはアモーレに」と夫・長友佑都への一途な愛を貫いていた。
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。
イベントには、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、矢嶋哲生監督も参加。宣伝アンバサダーでもある平＆アルピーの3人は海底人の国・ムー連邦を護る兵士役の声を務める。
