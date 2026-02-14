ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。

１３日のフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１７６・９９点にとどまり、合計２８０・０６点で銀メダルとなった。佐藤駿（エームサービス）が１８６・２０点をマークし、計２７４・９０点で銅メダルを獲得。ＳＰ５位のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が１９８・６４点で、計２９１・５８点で逆転優勝を果たした。ＳＰ首位のイリア・マリニン（米）は失速して８位。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位。

鍵山は２大会連続の銀メダル。日本勢は、この種目で５大会連続のメダル獲得となり、３大会連続で２人が表彰台に上がった。

転倒２度、立て直せず

つかみかけていた金メダルが、マリニンの手から、こぼれ落ちた。ＳＰ首位からミスの連鎖で８位まで沈み、「何が起きたのかわからない」と、ぼうぜんとするほかなかった。

６種類７本の４回転ジャンプを予定し、冒頭のフリップは成功。場内は沸き立ったが、本人は「緊張と重圧で押しつぶされそうになった」と明かす。続くジャンプは、２０２２年北京五輪で羽生結弦さんが挑み、マリニンが今回、五輪の舞台では初めて成功させるかに思われたクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）。これが１回転になってしまうと、その後は２度転倒するなど最後まで立て直せず、フリーの順位は驚きの１５位だった。

「今は、何が起きたかを確認し、これからどうしていくべきかを考えるしかない」とマリニン。「４回転の神」と呼ばれ、世界選手権２連覇など、快進撃を続けてきた２１歳の新時代の旗手は、残酷な現実を受け止めきれていないようだった。（平地一紀）