巨人・石塚裕惺内野手が那覇キャンプ初日の１４日、三塁でシートノックを受けた。本職の遊撃には昨季打率３割をマークした泉口がおり、今季は三塁起用の可能性もある。この日は、１月に合同自主トレを行った“師匠”の坂本、荒巻とともにサードに入った。

坂本が柔らかいグラブさばきで貫禄を見せる中、石塚は右に左に軽快な動きを披露。若武者らしく強烈なノックに横っ飛びで懸命に食らいつき、ユニホームはあっいう間に真っ黒になった。

高卒２年目ながら１軍キャンプに帯同する１９歳は「数少ないチャンスだと思うけど、そこをものにされたのが勇人さん。僕もそこに続けるように」と、坂本と同じ高卒２年目でのレギュラー定着を目指す。本職の遊撃だけでなく、憧れの存在と三塁でも競いながら日々成長を続けている。

◆石塚 裕惺（いしづか・ゆうせい）２００６年４月６日、千葉・八千代市生まれ。１９歳。幼稚園年長から勝田ハニーズで野球を始め、佐倉シニアを経て、埼玉・花咲徳栄では１年秋からレギュラーで３年夏の甲子園出場。高校通算２６本塁打。今季は高卒ルーキーながら９月に１軍に初昇格。９試合に出場して９打数１安打、打率１割１分１厘だった。１８２センチ、８４キロ。右投右打。