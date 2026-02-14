フィギュアスケート男子で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１４日（現地時間１３日）、２大会連続となる銀メダルを獲得した。鍵山が３歳から７歳までの幼少期を過ごした富山市にある、富山スケートセンターの上田朝子支配人が、その功績をねぎらった。

同センターで練習していた頃の鍵山を知る上田さんは、この日早朝からテレビで観戦。「ぜひ金メダルを、と思っていたので残念でしたけど、厳しい状況の中で銀メダルを取ったのはすごい。そして何より、自分よりも佐藤（駿）選手を応援する姿を見て、いい子だなと思った」と声のトーンを上げた。

同センターには、父で１９９２年のアルベールビル五輪、９４年のリレハンメル五輪男子シングル日本代表の正和コーチが引退後に約４年間勤務。インストラクターだった父に連れられてリンクを訪れていた鍵山について、上田さんは「とにかくチャーミングな子だった。３歳から氷に乗って遊び始めて、５歳ぐらいからマイスーツを着て頑張っていた」と振り返る。

五輪に２度出場した父譲りの才能には舌を巻いたという。「小学校に入る前なのにアクセルジャンプができていた。足首や膝がとても柔らかかった」と回想した。

鍵山は、仏アルプス地域で行われる３０年冬季五輪を２６歳で迎える。上田さんは「ぜひ金メダルを目指して頑張ってもらいたい。今と同じように、きれいなスケーティングを守ってほしい。思いやりのある子なので、かわいい笑顔もそのまま持ち続けてほしい」とエールを送った。

鍵山の活躍により、１１日朝に行われたショートプログラムの後には普段の１・５倍となる約３００人の利用客が詰めかけた。気候が暖かくなるとリンクの来場者は増えにくくなるが、現在も客入りは好調だという。