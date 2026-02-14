平愛梨、映画『ドラえもん』で声優初挑戦 夫・長友佑都が盛大に勘違い「何役？ドラえもん？」
俳優の平愛梨が14日、都内で行われた国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の完成披露試写会に参加した。
【動画】平愛梨、ジャイアンのアプローチをそっとかわす「チョコはもちろんアモーレに…」夫・長友佑都との天然？エピソードを明かす
本作で平は初めて声優に挑戦した。家族に報告したのか問われると「『決まりました』とマネージャーさんから聞いた時には、ただただうれしくて。子供たちと一緒にいたんですけど『ママ、ドラえもんに決まったんだけど！』と言ったら、子供たちも『ママ、スゴい！』と言われて。パパ（長友佑都）にも報告したら『愛梨、すごいじゃん！何役？ドラえもん？のび太？』と（笑）。夫も動揺してましたけど、大喜びしました」と笑顔で話していた。
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。
イベントには、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、矢嶋哲生監督も参加。宣伝アンバサダーでもある平＆アルピーの3人は海底人の国・ムー連邦を護る兵士役の声を務める。
