「NBAライジングスターズ2026」はチームビンスが優勝…有望株が集う祭典、エッジコムMVP受賞

2月14日、若手有望株たちによるオールスターイベント『NBAライジングスターズ2026』がインテュイット・ドーム（カリフォルニア州イングルウッド）で開催れ、ビンス・カーターが名誉監督を務めたチームビンスが優勝した。

今回のライジングスターズは、カーター、カーメロ・アンソニー、トレイシー・マグレディ、オースティン・リバースの4名が指揮官となり、NBA1～2年目とGリーグ所属選手で4チームを編成。40点先取の準決勝2試合と、25点先取の決勝戦で争われた。

チームビンスとチームメロの顔合わせとなった決勝は、試合序盤から好プレーが飛び出し、11度のリードチェンジが起こる大熱戦となった。21－22と先に王手をかけたのはチームメロだったが、チームビンスのVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）が土壇場で連続得点。最後は23－24の場面で獲得した2本のフリースローを決めきり、チームビンスが競り勝った。

エッジコムは準決勝でゲームハイとなる17得点、決勝でもチーム最多6得点の活躍を見せ、今大会のMVPを受賞した。









【動画】“激的展開”『NBAライジングスターズ2026』の最終盤ハイライト映像