¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤òÁª¤Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÎÂ®Êó·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤ÏÅêÉ¼¤ò³«»Ï¤·¤¿6Æü¤«¤é9Æü11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î½¸·×·ë²Ì¡£J1¡¦EAST¤Ç¤Ïºòµ¨¤ËJ1ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿GKÁáÀîÍ§´ð¤¬1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀª¤¬ÆÀÉ¼¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï6·î13Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ç³«ºÅ¡£º£¸å¡¢3·î²¼½Ü¤ËÃæ´Ö·ë²Ì¡¢5·îÃæ½Ü¤ËºÇ½ª·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÎÂ®Êó·ë²Ì

¢£J1

¢¦Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì

¡ÚEAST¡Û

1. GK ÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)

2. FW ÎëÌÚÍ¥Ëá(¼¯Åç)

3. DF ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç)

4. FW °ËÆ£Ã£ºÈ(ÀîºêF)

5. FW ¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(¼¯Åç)

6. FW ºÙÃ«¿¿Âç(Çð)

7. MF ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº(¼¯Åç)

8. MF º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)

9. GK ¾®Åçµü²ð(Çð)

10. DF ¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð)

¡ÚWEST¡Û

1. GK ÂçÇ÷·É²ð(¹­Åç)

2. FW ±§º´Èþµ®»Ë(GÂçºå)

3. DF ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(GÂçºå)

4. MF ¹áÀî¿¿»Ê(CÂçºå)

5. FW ÂçÇ÷Í¦Ìé(¿À¸Í)

6. FW ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(µþÅÔ)

7. MF °ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°)

8. FW ÎëÌÚ¾ÏÅÍ(¹­Åç)

9. GK Á°ÀîÂãÌé(¿À¸Í)

10. DF Æ£°æÍÛÌé(Ì¾¸Å²°)

¢¦´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì

¡ÚEAST¡Û

1. µ´ÌÚÃ£(¼¯Åç)

2. ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(Çð)

3. ÂçÅç½¨É×(²£ÉÍFM)

¡ÚWEST¡Û

1. ¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á(Ì¾¸Å²°)

2. ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°(GÂçºå)

3. úÄµ®ºÛ(µþÅÔ)

¢£J2¡¦J3

¢¦Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì

¡ÚEAST-A¡Û

1. FW ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(ÆÊÌÚC)

2. MF ÅÚµïÀ»¿¿(»³·Á)

3. GK ÎÓ¾´ÍÎ(ÀçÂæ)

4. FW ¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î(»³·Á)

5. MF ÝæÅÄÎ¼¿¿(»³·Á)

6. GK ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë(»³·Á)

7. MF ³ùÅÄÂçÌ´(ÀçÂæ)

8. DF ¿ûÅÄ¿¿·¼(ÀçÂæ)

9. FW µÜºê¹ã(ÀçÂæ)

10. DF °æ¾å»í²»(ÀçÂæ)

¡ÚEAST-B¡Û

1. FW ¿ùËÜ·òÍ¦(ÂçµÜ)

2. FW »°±ºÃÎÎÉ(Ê¡Åç)

3. GK ÀîÅç±Ê»Ì(ÈØÅÄ)

4. DF ´Ø¸ý³®¿´(ÂçµÜ)

5. MF ³Ñ¹·»ÖÏº(ÈØÅÄ)

6. MF ÀôÉ¢Ü¿(ÂçµÜ)

7. MF ¾®Åç´´ÉÒ(ÂçµÜ)

8. GK ³Þ¸¶¹·»Ë(ÂçµÜ)

9. GK ¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼(ÂçµÜ)

10. DF À¾Ìî¾©ÂÀ(»¥ËÚ)

¡ÚWEST-A¡Û

1. MF Æ£¸¶ÁÕºÈ(¿·³ã)

2. FW ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹(¿·³ã)

3. DF çÕÌÚæÆ(¿·³ã)

4. GK ¥Ð¥¦¥Þ¥ó(¿·³ã)

5. GK ÅÄÂåÎ°²æ(¿·³ã)

6. MF ±üÂ¼¿Î(¿·³ã)

7. MF µµÅÄÊâÌ´(ÉÙ»³)

8. FW ¼ã·îÂçÏÂ(¿·³ã)

9. FW ¾®ÌîÍµÆó(¿·³ã)

10. DF »³ÅÄÆà±û(ÆÁÅç)

¡ÚWEST-B¡Û

1. GK Àô¿¹ÎÃÂÀ(Ä»À´)

2. MF À¾ß··òÂÀ(Ä»À´)

3. FW ±öÉÍÎË(Ä»À´)

4. MF À¶Éð¹°»Ì(ÂçÊ¬)

5. MF ¹â¶¶Âç¸ç(ËÌ¶å½£)

6. DF µÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ(ÂçÊ¬)

7. GK ¥à¥ó¡¦¥­¥ç¥ó¥´¥ó(ÂçÊ¬)

8. FW ²ÏÂ¼·Ä¿Í(¼¯»ùÅç)

9. FW ÎëÌÚÂçÃÚ(Ä»À´)

10. DF ¥Ú¥ì¥¤¥é(ÂçÊ¬)

¢¦´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì

¡ÚEAST-A¡Û

1. ²£Æâ¾¼Å¸(»³·Á)

2. ¿¹»³²ÂÏº(ÀçÂæ)

3. Ä¹ß·Å°(¾ÅÆî)

¡ÚEAST-B¡Û

1. ËêÌîÃÒ¾Ï(Æ£»Þ)

2. µÜÂôÍªÀ¸(ÂçµÜ)

3. ÀÐºê¿®¹°(¾¾ËÜ)

¡ÚWEST-A¡Û

1. Á¥±ÛÍ¥Â¢(¿·³ã)

2. °ÂÃ£Î¼(ÉÙ»³)

3. ÂçÌÚÉð(°¦É²)

¡ÚWEST-B¡Û

1. ¾®µÆ¾¼Íº(Ä»À´)

2. »ÍÊýÅÄ½¤Ê¿(ÂçÊ¬)

3. ÁýËÜ¹ÀÊ¿(ËÌ¶å½£)