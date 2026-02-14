¡Èºòµ¨¤Î´é¡É¤¬1°Ì¤Ë¡ÄJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÎÅÓÃæ·ë²Ì¤¬È½ÌÀ
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤òÁª¤Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÎÂ®Êó·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÅêÉ¼¤ò³«»Ï¤·¤¿6Æü¤«¤é9Æü11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î½¸·×·ë²Ì¡£J1¡¦EAST¤Ç¤Ïºòµ¨¤ËJ1ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿GKÁáÀîÍ§´ð¤¬1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀª¤¬ÆÀÉ¼¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï6·î13Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ç³«ºÅ¡£º£¸å¡¢3·î²¼½Ü¤ËÃæ´Ö·ë²Ì¡¢5·îÃæ½Ü¤ËºÇ½ª·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÎÂ®Êó·ë²Ì
¢£J1
¢¦Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì
¡ÚEAST¡Û
1. GK ÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)
2. FW ÎëÌÚÍ¥Ëá(¼¯Åç)
3. DF ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç)
4. FW °ËÆ£Ã£ºÈ(ÀîºêF)
5. FW ¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(¼¯Åç)
6. FW ºÙÃ«¿¿Âç(Çð)
7. MF ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº(¼¯Åç)
8. MF º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
9. GK ¾®Åçµü²ð(Çð)
10. DF ¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð)
¡ÚWEST¡Û
1. GK ÂçÇ÷·É²ð(¹Åç)
2. FW ±§º´Èþµ®»Ë(GÂçºå)
3. DF ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(GÂçºå)
4. MF ¹áÀî¿¿»Ê(CÂçºå)
5. FW ÂçÇ÷Í¦Ìé(¿À¸Í)
6. FW ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(µþÅÔ)
7. MF °ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°)
8. FW ÎëÌÚ¾ÏÅÍ(¹Åç)
9. GK Á°ÀîÂãÌé(¿À¸Í)
10. DF Æ£°æÍÛÌé(Ì¾¸Å²°)
¢¦´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¡ÚEAST¡Û
1. µ´ÌÚÃ£(¼¯Åç)
2. ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(Çð)
3. ÂçÅç½¨É×(²£ÉÍFM)
¡ÚWEST¡Û
1. ¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á(Ì¾¸Å²°)
2. ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°(GÂçºå)
3. úÄµ®ºÛ(µþÅÔ)
¢£J2¡¦J3
¢¦Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì
¡ÚEAST-A¡Û
1. FW ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(ÆÊÌÚC)
2. MF ÅÚµïÀ»¿¿(»³·Á)
3. GK ÎÓ¾´ÍÎ(ÀçÂæ)
4. FW ¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î(»³·Á)
5. MF ÝæÅÄÎ¼¿¿(»³·Á)
6. GK ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë(»³·Á)
7. MF ³ùÅÄÂçÌ´(ÀçÂæ)
8. DF ¿ûÅÄ¿¿·¼(ÀçÂæ)
9. FW µÜºê¹ã(ÀçÂæ)
10. DF °æ¾å»í²»(ÀçÂæ)
¡ÚEAST-B¡Û
1. FW ¿ùËÜ·òÍ¦(ÂçµÜ)
2. FW »°±ºÃÎÎÉ(Ê¡Åç)
3. GK ÀîÅç±Ê»Ì(ÈØÅÄ)
4. DF ´Ø¸ý³®¿´(ÂçµÜ)
5. MF ³Ñ¹·»ÖÏº(ÈØÅÄ)
6. MF ÀôÉ¢Ü¿(ÂçµÜ)
7. MF ¾®Åç´´ÉÒ(ÂçµÜ)
8. GK ³Þ¸¶¹·»Ë(ÂçµÜ)
9. GK ¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼(ÂçµÜ)
10. DF À¾Ìî¾©ÂÀ(»¥ËÚ)
¡ÚWEST-A¡Û
1. MF Æ£¸¶ÁÕºÈ(¿·³ã)
2. FW ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹(¿·³ã)
3. DF çÕÌÚæÆ(¿·³ã)
4. GK ¥Ð¥¦¥Þ¥ó(¿·³ã)
5. GK ÅÄÂåÎ°²æ(¿·³ã)
6. MF ±üÂ¼¿Î(¿·³ã)
7. MF µµÅÄÊâÌ´(ÉÙ»³)
8. FW ¼ã·îÂçÏÂ(¿·³ã)
9. FW ¾®ÌîÍµÆó(¿·³ã)
10. DF »³ÅÄÆà±û(ÆÁÅç)
¡ÚWEST-B¡Û
1. GK Àô¿¹ÎÃÂÀ(Ä»À´)
2. MF À¾ß··òÂÀ(Ä»À´)
3. FW ±öÉÍÎË(Ä»À´)
4. MF À¶Éð¹°»Ì(ÂçÊ¬)
5. MF ¹â¶¶Âç¸ç(ËÌ¶å½£)
6. DF µÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ(ÂçÊ¬)
7. GK ¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó(ÂçÊ¬)
8. FW ²ÏÂ¼·Ä¿Í(¼¯»ùÅç)
9. FW ÎëÌÚÂçÃÚ(Ä»À´)
10. DF ¥Ú¥ì¥¤¥é(ÂçÊ¬)
¢¦´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¡ÚEAST-A¡Û
1. ²£Æâ¾¼Å¸(»³·Á)
2. ¿¹»³²ÂÏº(ÀçÂæ)
3. Ä¹ß·Å°(¾ÅÆî)
¡ÚEAST-B¡Û
1. ËêÌîÃÒ¾Ï(Æ£»Þ)
2. µÜÂôÍªÀ¸(ÂçµÜ)
3. ÀÐºê¿®¹°(¾¾ËÜ)
¡ÚWEST-A¡Û
1. Á¥±ÛÍ¥Â¢(¿·³ã)
2. °ÂÃ£Î¼(ÉÙ»³)
3. ÂçÌÚÉð(°¦É²)
¡ÚWEST-B¡Û
1. ¾®µÆ¾¼Íº(Ä»À´)
2. »ÍÊýÅÄ½¤Ê¿(ÂçÊ¬)
3. ÁýËÜ¹ÀÊ¿(ËÌ¶å½£)
