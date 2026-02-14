3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。前日13日にアドバイザーを務めるダルビッシュ有と会食した牧原大成内野手（32）が貴重な場を振り返った。

食事会について1月の時点でダルビッシュから提案されており、喜んで会場の焼き肉店に向かったが、やはり世界の大投手を前に「試合より緊張した」と苦笑い。前回大会でもチームメートだったが「決起集会で隣になったくらい」だった。それでも「ダルさんもそれを覚えていてくれて“また話せたら”とおっしゃってくれたので。今回また、改めていろいろお話しできて良かったです」と振り返った。

ダルビッシュは前日13日に宮崎入りし、同日夜に自身のXを更新。「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」と2ショット写真を添えて報告していた。「いや、もう……本当に、すごい話しやすいですし。本当なんか、いろんな話も聞いてくれますし。なんか、めちゃくちゃ年上の先輩っていうよりも、本当、なんか近い感じでしゃべってくれるんで、すごい話しやすかったです」

前回大会では追加招集だったが、今回はパ・リーグの首位打者として選出され、打撃力とユーティリティー性に期待がかかる。「本当、与えられたところをしっかり、全力で頑張るだけかなと思ってます」。貴重な夜を財産に、チームの世界一連覇に貢献するため、状態を上げていく。