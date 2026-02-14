MLB・ドジャースがキャンプイン。ロバーツ監督が日本人3選手について語りました。

この日は山本由伸投手がライブBPに登板。ウィル・スミス選手、キム・ヘソン選手を相手に5度対戦し、被安打2、奪三振2、与四球1としました。

山本投手がWBCに出場することについて、ロバーツ監督は「心配とは言わない。彼は自分の限界を理解し、準備を整えていると信じている。だからあまり気にしていない」とコメント。WBCでの躍動にも期待を寄せました。

続いて、シーズン中の投手・大谷翔平選手に寄せる期待については「彼には間違いなくもっと多くの可能性が秘められていると思う。そして、私が彼に抱く期待値に関わらず、彼はそれを必ず上回るだろう」とコメント。大谷選手自身が目指していると語ったサイ・ヤング賞についても期待を寄せました。

大谷選手は昨季、リハビリを終えて投手として復帰。その姿で予想外だったことについては「最も驚いたのは制球力」と語ります。続けて「本人はまだ制球が十分ではなかったと感じているようだが、トミー・ジョン手術後の翌年としては、通常より高い水準だった。複数の変化球を自在に操り、球の軌道を変える能力は驚異的だった。彼の行動には全て明確な目的がある。だから、リハビリではなく純粋なオフシーズンの準備期間を経て、彼が今年何ができるのか、本当に楽しみ」と期待を寄せました。

WBCに参加せず、チームのキャンプで調整を続けながら開幕を待つ佐々木朗希投手については「最近ブルペンをたくさん投げているし、体調はよさそうだ。投球内容も非常によかった」とコメント。佐々木投手はこの日、ブルペンで捕手を座らせ15球を投げこみました。