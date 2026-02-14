元櫻坂46で女優菅井友香（30）が14日、都内で、写真集「たびすがい」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）では、前田利家の正室まつを演じている。「大河ドラマはずっと夢であり目標だったので、とてもうれしくて、撮影の現場は緊張もあったけど、とにかく楽しい」と喜びを語った。

主演する仲野太賀（33）について、「お芝居や振る舞いを見て尊敬しています」とした。「周りを笑顔にする力とか、たくさんの人がいる中でいろんな方に話しかけていて、私もそれで緊張を和らげていただいた」とエピソードを語り、「そういうことも含めて学ばせていただいています」と撮影現場で刺激を受けていることを明かした。

今年は芸能生活10周年。「10年前はこうして活動していると思っていなかった」という。「その中で写真集も出せて仕事を続けられるのは、応援してくれる皆さんのおかげなので感謝でいっぱいです」と感謝を述べた。

その上で、「作品を通していろんな方にメッセージを伝えられるような人になりたい」と意気込み、「もっといろんな作品に出演できるように頑張ります」と意気込んだ。

今後挑戦したい役柄を聞かれると「写真集で攻めたスナイパーのような強い女性が“いいじゃん”と言っていただけた」とすると、「アクションにもチャレンジしたくて、キックボクシングを再開しました」とすると、「いっぱいキックしています」とほほ笑んだ。