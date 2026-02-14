２月１４日の小倉４Ｒ・障害４歳上未勝利（芝２８６０メートル＝１２頭立て）で難波剛健騎手＝栗東・フリー＝はセイフウサツキ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父サトノクラウン）に騎乗し３着。史上２２人目、現役９人目となるＪＲＡ障害通算１０００回騎乗を達成した。

難波騎手は２００１年３月に栗東・高橋成忠厩舎所属でデビュー。２００３年１月６日の京都５Ｒ（ホクトランド＝７着）で障害初騎乗し、２００５年４月９日の阪神４Ｒ（スリーカルチャー）で初勝利を挙げた。ＪＲＡ障害通算１００１戦７７勝、ＪＲＡ通算２４９３戦１３６勝。重賞はサンレイデュークで２０１４年の東京ハイジャンプ・ＪＧ２、２０１５年の阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２を制している。

難波剛健騎手「２６年目で障害１０００回騎乗、ここまで無事にこれたのがいちばんです。無事に産み、育ててくれた両親と、身近でいつも支えてくれている家族、デビューさせてくれた高橋成忠先生、その後を引き継いで僕を乗せ続けてくれている義忠先生親子、その他の関係者の皆様と、何より僕を乗せて走ってくれている競走馬の相棒たちに感謝の気持ちでいっぱいです。

１０００鞍、怖い思い、痛い思いもいっぱいしましたけど、そうやって相棒と一緒に競馬に行ける喜び、やりがいというのはすごく大きいので、これから先もひと鞍でも多く乗れるように、長く乗れるように頑張りたいと思います」