スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（チームJWSC）は銅メダルを獲得した。中継したNHKではスタジオゲストで超人気アイドルが登場。平野歩夢（TOKIOインカラミ）とも縁ある人物に、ネット上のファンも沸いた。

登場したのは人気グループ「Number_i」の神宮寺勇太。同局のドキュメンタリー「スポーツ×ヒューマン」が平野の特集を放送した際、ナレーションを務めていた。競技後、平野のインタビューを聞いた神宮寺は「ギリギリの中での挑戦だったんだなと思いました。全力を出し切ったことに対して後悔はない、結果としては悔しいけれど、というのが本当にギリギリだったんだなと伝わりましたね」と感銘を受けていた。

登場にはX上で「あのイケメン誰？と思ったら神宮寺勇太だった！」「オール明けとは思えない神宮寺さんのビジュに驚愕」「大好きなハーフパイプの番組にまさか神宮寺くんがいるなんて」「お茶の間に見つかった」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）