3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。打線の中軸として期待される佐藤輝明内野手（26）は激励に訪れた松井秀喜氏と会話を交わし「“去年はよかったね”と言ってもらえたんで、すごく嬉しかったです」と笑顔を見せた。

佐藤輝は午後からのフリー打撃で30スイング中、4本の柵越えを披露。ケージ裏で打撃を視察した同氏と、練習後に談笑した。合宿初日を「変な緊張感なく、しっかり動けました」と振り返ったうえで「しゃべったことある人も多いんで。変な緊張感なく、この先もいけるかなと思ってます」と見通しを口にした。

松井氏との会話については笑顔を交え「ここでは言えないっす。いろいろな話を…」と詳細は明かさなかったが「アメリカで活躍している、すごい選手というイメージです。やっぱデカいっすね。大きいなっていう」と印象を語る。

同じ左打者の長距離砲で、タイトル獲得経験を持つなど数々の共通点をもつだけに、様々な話ができたことに「嬉しい」と笑顔で振り返った。