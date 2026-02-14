スケートボード男子ストリートで五輪２大会連続金メダルの堀米雄斗（三井住友ＤＳアセットマネジメント）が１４日、自身のＸに新規投稿。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで７位となった平野歩夢にメッセージをつづった。

２人の幼少期の写真をアップした上で「結果よりも歩夢の思い、精神力をさらに感じさしてくれた同世代の親友」とつづった堀米。平野歩は１月のＷ杯で複数箇所を骨折する大ケガを負ったが、懸命のリハビリで五輪の舞台に立った。

そして決勝１本目のエアでスイッチバックダブルコーク１２６０を決めると、続いてキャブダブルコーク１４４０も成功。続いて試合初出しで１回目で失敗していたフロントサイドダブルコーク１６２０を成功。さらにダブルコーク１２６０、最後にフロントサイドトリプルコーク１４４０で締めくくった。

骨折を抱えているとは思えない会心の演技にみせたが、得点は伸びきらず、８６・５０点。会場からはため息が漏れ、平野歩も顔をしかめた。それでも堀米の心にはしっかりと魂のエアは届いていた。

ファンからも「雄斗くんと歩夢くんは日本の誇りだと私は思っています」「子供の頃から切磋琢磨し、異なる世界で高めあってる稀有な存在。お二人の関係性に感動です」「大号泣案件」「子供の時からの知り合いでお互い切磋琢磨し合って横ノリスポーツのイメージを変えてくれて世界のトップに立つお二人 いつも感動をありがとうございます」と反響の声があがっていた。